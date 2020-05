CORTÉS, HONDURAS. Según trasciende, el cuerpo de Andy Bonilla, niño decapitado en el sector Rivera Hernández, de San Pedro Sula, será entregado hasta dentro de dos meses.

Además de sufrir por el atroz crimen en contra del niño, la familia ahora tiene que ser víctima el letargo de las autoridades de Medicina Forense en la Capital Industrial.

Lo anterior lo reveló su madre, Nelly, después de que en la morgue judicial del Ministerio Público (MP) les dijeran que la entrega del cadáver es posible la hagan hasta en el tiempo antes mencionado porque deben hacerle prueba de ADN.

La mujer asegura que ella «ya identificó» que es su hijo. «Yo sé que es mío, aunque no se reconozca, pero yo sé que es mío» dijo la fémina,

La acongojada madre pide celeridad en el proceso para poder darle sepultura bajo los principios cristianos a su vástago.

No es justo, que me ayuden, que me lo entreguen, es una angustia». Necesito que me comprendan como madre, y que me lo entreguen, ya no quiero seguir con este dolor, lo quiero enterrar».

Sobre Andy, de nueve años de edad, dice que era un niño «inocente» y no sabe por qué le hicieron eso (matarlo)».

Menores de edad implicados: Niño testigo «le dijo que lo iba a matar», asegura familia de Andy

Aunque parezca increíble, en el crimen contra Andy Bonilla, un menor de tan solo nueve años que cursaba el cuarto grado, estarían involucrados otros niños, sí, literalmente otros niños cerca o de su misma edad, según las palabras dichas por uno de los dolientes que llegó hasta la escena del crimen,

