ESTADOS UNIDOS.- Los Miami Dolphins tuvieron una tarde tranquila ante los New York Jets, a los que blanquearon 24-0 y de forma que se dio el escenario ideal para el debut oficial de Tua Tagovailoa como quarterback de la franquicia de Florida.

Tagovailoa fue la quinta elección en el Draft 2020 de la NFL proveniente de la Universidad de Alabama.

Misma con la que jugó un total de tres temporadas y desde su elección Miami los aficionados de los Dolphins se cuestionaron si el originario de Hawaí estaba apto para tomar los controles del equipo a sus 22 años.

El quaterback titular fue Ryan Fitzpatrick, de modo que ha jugado los seis partidos que ha disputado Miami hasta ahora, incluido el juego contra los Jets, para una marca de tres ganados y tres perdidos.

Ante los Jets lanzó para cuatro yardas para Adam Shaheen en el primer cuarto, cuando los Dolphins se anotaron los primeros puntos del juego.

En el segundo cuarto conectó con Preston Williams para tres yardas y después sumó otras cuatro con Durham Smythe para poner las cosas 21-0 antes del descanso.

The boys are having fun 🔥

Después el partido se murió de nada. Miami sumó otros tres puntos con el gol de campo de Jason Sanders y fue todo, así que con la tarea ya hecha los Dolphins mandaron a la cancha a Tagovailoa con poco más de dos minutos en el reloj para terminar el juego.

El QB de 22 años pudo palpar en carne propia la experiencia de ser jugador NFL y en sus pocos minutos se apuntó sus primeras nueva yardas a la espera de una nueva oportunidad.

Tua Tagovailoa throws for the first down!!!!

pic.twitter.com/kgTE0spbMT

— Alex 👋 (@Dubs408) October 18, 2020