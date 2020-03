Suyapa Figueroa denuncia falta de insumos para contrarrestar Covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La falta de insumos como mascarillas, ventiladores y todo tipo de medicamentos para contrarrestar el Covid-19 denunció la titular del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa.

En ese sentido, la galena manifestó que el país carece de los elementos que se necesitan para evitar o afrontar el contagio del virus.

“En nuestro país, donde el sistema de Salud está colapsado, obviamente cualquier aumento en el número de atenciones lo colapsa más», dijo. Y además, señaló que, debido a estas deficiencias, se puede tener una idea de qué tan letal será el Covid-19 en Honduras.

La presidenta del CMH, resaltó que sin los insumos necesarios no se podrá afrontar la epidemia del coronavirus (Covid-19) en el país.

Lea también: Salud: Gobierno no tiene interés en esconder casos de coronavirus

Suyapa Figueroa: «Es preocupación nuestra la situación de salud»

Por otro lado, Figueroa manifestó que el Gobierno nunca se ha interesado en invertir en el sistema de Salud. Por el contrario, resaltó que “vemos una Policía bien armada, sin embargo, una mascarilla que al Estado le puede costar diez lempiras (L 10.00) no está a disposición del personal”.

Sobre estas precariedades que amenazan la salud de los hondureños, la doctora señaló que los pocos medicamentos que hay en el país no están a disposición de la ciudadanía que los necesita.

Finalmente, Suyapa Figueroa recordó que el año pasado (2019) hubo una asignación de presupuesto para contrarrestar el virus del dengue. No obstante, indicó que la esta epidemia no se pudo detener y siguen contándose más muertes. “Es una realidad y las autoridades no la pueden negar”, agregó.