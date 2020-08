Entre suspensión y despidos: medio millón de desempleados en maquilas

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Uno de los mayores problemas que arrastra Honduras desde hace muchos años es el desempleo, una problemática que ahora con la pandemia del COVID-19 se ha aumentado.

Y pese a que las maquilas fueron uno de los primeros sectores en abrir, no se salvan de los embates de la crisis. Según informó Daniel Durón, secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), hasta este momento, van medio millón de desempleados en el sector.

Esto, según información extraoficial, ya que aún no se conocen los datos oficiales por parte del Ministerio de Trabajo, pues se oficializa cuando se concretiza la suspensión.

Sin embargo, los datos que se conocen hasta ahora arrojarían la cantidad de medio millón, entre suspendidos y despedidos, apuntó.

El secretario de la CGT, manifestó que a ese medio millón de desempleados no les dan seguimiento administrativo; se desconoce cómo se está pactando o en que condición se está realizando el proceso de suspensión o despido.

Reveló que, en ese caso, la instancia administrativa encargada de verificar las acciones, está cerrada.

“Es lamentable la situación, hemos dicho que el gobierno debe extender el bono solidario, y las empresas también poner de su parte”, expresó Daniel.

Asimismo, habló de la reactivación económica, ya que, si se diera, estas personas al no tener ingresos, no podrían comprar “ni lo básico”. Indica que el ingreso familiar es fundamental para la supervivencia.

“Si no hay ingresos, si no le dan dinero a la gente que no tiene trabajo, la situación se puede complicar más, social y políticamente hablando”, finalizó el secretario.

Protestas en maquilas

Ante estas suspensiones, varios empleados han protestado, exigiendo a las empresas y al gobierno, se cumplan los acuerdos que se habían pactado.

Una de ellas se llevó a cabo en el parque industrial de INHDELVA, Choloma, Cortés, zona norte del país. Quienes manifestaron llevar más de cinco meses sin recibir un solo lempira, desde la suspensión de labores por la pandemia del COVID-19.

Otro de los problemas se ha dado en Gildan, mismo sector de Choloma, donde además de no estarles pagando, los quieren tener hasta altas horas de la noche, sin contar con transporte. Cuando en cualquier momento pueden despedirlos o suspenderlos.

