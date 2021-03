Dos años sin justicia | Maestra Sulmi Erazo, engañada y asesinada por falso comprador, ¿Y el acusado?

CORTÉS, HONDURAS. Casi dos años han pasado desde que Sulmi Erazo, querida profesora del Instituto Patria de La Lima, fue engañada por un estudiante de Medicina y posteriormente asesinada en San Pedro Sula, pero, hasta ahora, el responsable aún no es condenado y familiares de la víctima temen que no haya justicia.

Augusto Ocón Hernández es la persona encarcelada por el crimen. Él estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS) y supuestamente, según investigaciones, fue novio de una de las hijas de la docente.

Así ocurrió el crimen

Dado que se conocían desde antes, la mujer de 54 años no tuvo ningún problema en acompañar al sujeto de 29. Resulta que Erazo estaba vendiendo su automóvil y Ocón Hernández llegó hasta el Instituto Patria con la falsa intención de comprárselo.

Esta información coincide con el relato de otra profesora del Instituto Patria, el cual indicaba que, al terminar las clases, miraron a Erazo irse con un joven que no conocían.

El estudiante universitario se la llevó en su propio automóvil hacia San Pedro Sula. Él conducía y los acompañaba una compañera de trabajo de la maestra, quien se quedó en un centro comercial de la ciudad.

Entre tanto, Ocón Hernández fue visto por cámaras de seguridad en un popular establecimiento sampedrano junto a la profesora. Desde ese momento, no se supo nada más de Erazo.

La captura

Una vez que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) identificó al joven, lo fue a capturar a su casa de habitación. Pero días antes, 6 de abril de 2019, él mismo había revelado a la Policía la ubicación del automóvil, mismo que yacía en Jardines del Valle, asegurando que casualmente lo había hallado. Sin embargo, a medida que avanzaron las investigaciones, se convirtió en un sospechoso. El cuerpo estaba en estado de descomposición cerca de Ciudad Jaraguá.

Ocón Hernández le aseguró a la DPI que los delincuentes le habían dado instrucciones de llevar a la maestra cerca de un río, lugar donde los estaba esperando un joven en motocicleta, quien le disparó a Erazo cuando ella se disponía a bajar del turismo, color marrón, con placas HAQ 4417.

Luego de asesinarla, Ocón Hernández dijo que el sicario tomó el cadáver y lo subió al automóvil y lo trasladaron aproximadamente unos metros más adelante para dejarlo abandonado. Asimismo, aseguró que el sicario le dijo que no tenía de qué preocuparse, pues «con él no era el problema». Nada más le ordenó llevarse el carro, dejarlo en otro lugar y no decir nada.

Finalmente, el sospechoso dio a conocer la razón del porqué la mataron. Dijo que, a Erazo, delincuentes tenían al menos dos años extorsionándola, pidiéndole dinero, y por tanto, la extorsión sería la razón de su muerte.

A la cárcel

El 13 de abril de 2019, los juzgados de San Pedro Sula dictaron auto de formal procesamiento en contra de Augusto César Ocón Hernández.

El joven, que cursaba el cuarto año de la carrera de Medicina en la UNAH-VS, se presentó a la audiencia inicial y por la decisión del juez seguirá preso en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto en Támara, Francisco Morazán.

Desde entonces, el acusado ha permanecido allí, pero los familiares de Sulma Erazo temen que no haya justicia por el crimen. «El responsable de esta muerte no ha sido condenado, y tenemos temor de que quede en libertad y sea una amenaza para la sociedad», dijo la doctora Mary Lorena Vallecillo, hermana de la víctima.

