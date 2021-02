CORTÉS, HONDURAS. Dos días antes él había dado indicios en su perfil Facebook, pero ninguna de las personas que tenía como amigos lo vio como algo que realmente iba a hacer, pero sí, un joven hondureño se suicidó ayer en su casa.

La primera publicación que hizo fue una que decía: «Cuando me muera, no empiecen: ‘ahora tengo un ángel que me cuidad’. Si me morí es para descansar, no para cuidar mie…«.

Al cabo de unos minutos, compartió una segunda publicación, que se leía: «No se encariñen conmigo, yo no quiero a nadie«.

Y por último, y tal vez la señal más clara que dio, fue una imagen que rezaba: «No se encariñen conmigo, pronto me voy a suicidar«. Esta tenía decenas de comentarios, algunos preguntándole qué pasaba, otros, haciendo mofa de la situación, pues creían que era broma.

Se suicidó

Ayer, a eso de las 11:30 de la mañana, Darling Josué Cortés Díaz, de 22 años de edad, tomó la determinación de quitarse la vida, ahorcándose con una soga, en Pueblo Nuevo, Villanueva, Cortés.

Ahora su perfil de Facebook está inundado de mensajes de duelo, los cuales expresan cuán querido era, incluso por las mismas personas que antes creyeron que él no hablaba en serio.

La Policía llegó hasta la casa del muchacho, donde vivía con sus padres, y luego, personal de Medicina Forense del Ministerio Público (MP) hizo el levantamiento del cuerpo con base a ley.

Sépalo: acerca del suicidio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el suicido se puede y se debe combatir, pero antes las personas deben dejar de verlo como un tabú y darse cuenta de que es un problema real entre los jóvenes, no solo en Honduras, sino en todo el continente.

El estigma, particularmente en torno a los trastornos mentales y el suicidio, disuade de buscar ayuda a muchas personas que piensan en quitarse la vida o han tratado de hacerlo. Por tanto, no reciben la atención que necesitan.

Por otro lado, la prevención del suicidio no se ha abordado apropiadamente debido a la falta de sensibilización respecto del suicidio como problema de salud pública principal y al tabú existente en muchas sociedades para examinarlo abiertamente.

¿Cómo identificar el comportamiento suicida?

Según expertos, hay comportamientos comunes en una persona propensa al suicidio. A continuación algunos de ellos.

Comportamientos que denotan sufrimiento intenso Cambios drásticos de humor Avisos verbales

Principales cusas de suicidio en los jóvenes

1. Golpe emocional muy fuerte

2. Depresión

3. Drogas

4. Desórdenes mentales

DATOS Y CIFRAS

Cerca de 800, 000 personas se suicidan cada año.

El suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.

El 79% de todos los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos.

La ingestión, el ahorcamiento y las armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio.

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el siguiente enlace: http://bit.ly/2LotFF0.