Sufrimos «migraña, infecciones y desmayos»: enfermera reta a ministra a hacer un turno

CORTÉS, HONDURAS. Una segunda enfermera del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela (HLMV) de San Pedro Sula, quien dialogó con TIEMPO Digital, pero solicitó mantener anónima su identidad, también le lanzó un reto a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, luego de que la funcionaria dijera que la falta de salario no es «motivo» para que el personal sanitario renuncie.

«Invito a la ministra a hacer un turno de 11 horas, para que también sienta qué es una infección urinaria a causa de no ir al baño, o una gastritis y un desmayo debido a no comer, o migraña y heridas en las orejas y rostro, porque las mascarillas son muy ajustadas y se usan durante mucho tiempo», dijo la enfermera en comunicación con este medio.

Según la funcionaria, si bien es verdad que a los médicos y enfermeras del HLMV contratados bajo la modalidad de Código Verde se les adeuda dos meses de salario, no es motivo para abandonar las salas Covid, y esa es una conducta que, según sus palabras, «no entiende».

«No entiendo cómo dejan de tener las consultas, porque es un tema de esperar. La fundación ha sido puntual con sus pagos. Si se ha atrasado uno o dos meses, no creo que sea motivo para retirarse. El pago que se les ha hecho ha sido puntual», aseguró.

Lea: Venga a hacer un «turno de 11 horas»: enfermera del HLMV reta a ministra

¡Sí hay motivo!

Ante la «incomprensión» de la pedagoga, la enfermera en cuestión decidió explicar por qué sí es necesario que se les pague por su trabajo, desvirtuando la aseveración de la ministra.

«¡Claro que es un motivo de renuncia! No es solo que nos deben dos meses de pago, sino que nos traen así desde el inicio de la pandemia, pagando cada dos meses. El 90% alquila y tiene préstamos y no se le condonan intereses, y si nos pagan un mes cada dos meses, se acumulan las deudas. Tampoco hay dinero para comprar comida, a nadie se la regalan», dijo.

Sumado a esto, cuestionó el hecho que, las personas empleadas bajo contrato, no gozan de Seguro Social, razón por la que, cuando un médico o una enfermera presenta síntomas de Covid-19, debe buscar cómo someterse a hisopado costeándose de su bolsillo.

«Muchas personas que se enfermaron tuvieron que pedir prestado para hacerse exámenes, porque no tenemos Seguro Social. Hay varias que están pidiendo prestado y aún así aguantamos cinco meses, pero ya no más. Dice que no es razón de renuncia, pero no gestionó dónde pueden dormir quienes alquilan y no pueden pagar por falta de salario», concluyó.

Le podría interesar: Honduras: Alba Flores niega entrevista a CNN por tener «agenda llena»

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: Whatsapptiempo.