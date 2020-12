DE MUJERES. ¿Te ha pasado que tienes sueños extraños y algunos de ellos son recurrentes? Pues bien, aunque no existe una tabla mágica que nos diga a ciencia cierta qué significan nuestros sueños, sí hay algunas características que nos pueden dar una idea de la personalidad que tenemos.

Y es que puede que no siempre recuerdes lo que sucede cuando duermes, pero aquello que queda guardado, te puede ayudar a comprenderte mejor y saber cómo actuar ante ciertas situaciones o cambiar algunos aspectos si así lo crees conveniente, podría sorprendente lo que tus sueños dicen de tu personalidad.

Lea también: Ayúdale a hablar a tu bebé con estas prácticas ideas

¿Sueñas que estás en un lugar que nunca has visto?

Imagina que estas dormido y vas caminando por un lugar que nunca has visto en la vida, ¿te ha pasado?, pues bien, el hecho de soñar con lugares desconocidos puede significar que eres una persona indecisa e insegura, sobre todo porque puede que te angustie el hecho de no saber hacia dónde vas en la vida.

Por lo anterior, deberías buscar la forma de angustiarte menos por las decisiones que debas tomar en tu día a día y disfrutar un poco más el proceso, disfrutar el viaje, como dicen algunos, porque al final, la vida es eso, un viaje que tiene un comienzo y un fin y en el que te encontrarás con muchas sorpresas.

Corres, pero no avanzas

Ahora bien, si alguna vez has soñado que corres pero no avanzas, que dejaste alguna tarea pendiente de la escuela, de la casa o del trabajo o que incluso hay alguna actividad que no puedes realizar por “x” o “y” razón, lo que en realidad te quieren decir tus sueños es que siempre buscas cumplir las expectativas de otros.

Y eso podía no ser tan bueno ya que, significa que sueles poner los deseos de los demás por encima de los tuyos, esto porque temes fracasar y decepcionar a la gente que confía en ti y a la que le tienes aprecio o respeto, pero debes equilibrar la situación y no abandonarte en el proceso.

Te caes

¿Alguna vez has soñado que estás volando o simplemente estás sentado y de repente sientes que te caes? Esa sensación podría hacerte despertar porque el cuerpo reacciona a estímulos que considera peligrosos, pero más allá de un mal sueño, esto podría significar que le tienes miedo al fracaso.

Ese miedo al fracaso que puedes presentar se centra en asuntos de la escuela o del trabajo, más que de otra cosa, pero también podría significar que justo en el momento de tu vida en el que sueñas con eso, tienes miedo de que un ser querido te traicione.

Vuelas

El soñar que vuelas es uno de los más recurrentes y puede parecernos maravilloso soñar esa experiencia, pero más allá, lo que te está diciendo es que anhelas ser libre y tener aventuras, además de que también significa que estás lista para asumir nuevas responsabilidades.

Tú, con un famoso

Todas tenemos un crush entre los integrantes del medio del espectáculo, y aunque fantaseemos con ellos, soñar significa otro nivel. En realidad eso puede significar que eres soñadora y que esperas vivir un romance de película, encontrar una pareja que cumpla con las expectativas que tienes.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn