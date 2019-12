Subastan anteojos de John Lennon por 165 mil euros

REDACCIÓN. Tras casi 40 años de su fatídico asesinato, John Lennon sigue dando de que hablar, ya que recientemente un par de sus icónicos anteojos, han sido vendidos por el monto de 165 mil euros (4 millones y medio de lempiras).

En ese sentido, John Lennon es, para muchos, el miembro más carismático de The Beatles. Asimismo, en la imagen mental que suele evocar su recuerdo, siempre aparece con sus gafas redondas, sello de identidad del cantante y compositor inglés.

Cabe mencionar, que las gafas han salido a subasta en Londres, Inglaterra en la prestigiosa casa Sotheby’s y su precio de venta final ha superado las expectativas de la propia organización que esperaban venderlas por 20 veces menos de la cifra alcanzada.

A su vez, se desconoce el nombre del comprador del preciado objeto. No obstante, sí se supo que el dueño de las gafas era Alan Herring, un ex-chofer de los Beatles, quien en una carta adjunta explicó cómo llegaron a su posesión los lentes.

Historia de los valiosos anteojos de John Lennon

En la carta que Herring escribió que Lennon había dejado sus anteojos en el asiento trasero del auto de Ringo Starr en el verano de 1968, doce años antes de su muerte.

«Llevé a John con Ringo y George en el Mercedes de Ringo y los traje a la oficina. Cuando John salió del auto, noté que había dejado estas gafas de sol en el asiento trasero y que se había salido una lente y una patilla», comienza contando Herring.

«Le pregunté a John si quería que los llevara a reparar. El me dijo que no me preocupara porque eran solo para el look!», agregó.

De tal modo, Herring las guardó siendo consciente de que podrían tener cierto valor. Las gafas de John Lennon han sido presentadas como “las gafas de sol más icónicas en la historia del rock and roll«.

John Lennon, fue un artista, músico, cantautor, compositor, poeta, dibujante, escritor, pacifista, activista y actor inglés; conocido por ser uno de los miembros fundadores de la banda más importante a nivel mundial del rock, The Beatles.