Redacción. La guapa y carismática ex-presentadora de televisión de Hable Como Habla (HCH), Suany Izaguirre, dio a conocer qué fue lo que sucedió con Alejandra Rubio y Karla Cubas en su estadía por el medio de comunicación.

En una entrevista sostenida con Ángel Guity, Izaguirre detalló más sobre su paso y malas rachas mientras laboró en el canal. No es la única que ha mostrado la realidad que pasan muchas empleadas en HCH.

La guapa chica subrayó en su entrevista que, como cualquier persona, se emocionó con su primer trabajo, y más aún cuando su familia pasaba un mal momento económico. No obstante, tuvo que enfrentarse a algunos «choques» nada agradables.

Lea además: Ariela Cáceres desata la controversia con publicación dedicada a feministas

Alejandra Rubio

Suany Izaguirre dijo que al principio sí tenía «medio roces con una persona», y luego se «metió otra que empezó a sudar calenturas ajenas». La ex-presentadora destacó que los problemas venían porque ella no les caía nada bien.

Su obstáculo era Alejandra Rubio, confesó, pero aún así, ella continuó haciendo bien su trabajo. “Yo soy una persona que no me meto con nadie», aseveró.

Una vez pasó algo entre Alejandra, Suany y sus amigas: supuestamente, todas estaban transmitiendo un programa y, como no la dejaban hablar, Rubio les arrebató el micrófono.

Suany contó que luego del impase, hablaron con el jefe del canal, pero él no regañó a Alejandra, sino todo lo contario. “Ni modo, hay que ser así, si no te dejó hablar, tuviste que arrebatárselo”, afirmó Izaguirre que fueron sus palabras.

Posteriormente, Alejandra Rubio dijo algunas cosas al aire en el programa «Entre Aleros» sobre Suany, y por esta razón, Izaguirre tuvo que quejarse con la directora de imagen de HCH. «Le dije que a mí no me gustaban los problemas y que no estaba en contra de ella, pero quizás ella sí contra mí», dijo.

Problemas con Karla Cubas

Por otro lado, al consultarle sobre por qué ya no se lleva con la presentadora Karla Cubas, Izaguirre respondió «nos conocimos en un programa navideño, junto con Bessy Izaguirre, salíamos, íbamos a tomar café y todo normal».

Pero su amistad terminó sin razón aparente. Suany manifiestó que no cree que haya sido por envidia, más bien, tildó a Karla de ser una mujer «muy bonita, inteligente y profesional«.

“Mucha gente ya sabe y comenta, fue cuando Karla tuvo una relación con Farith y yo me llevo muy bien con él. Yo le recomendé a ella que se esperara un tiempo para su relación, puesto que él acababa de salir de una. Después aprendí a no meterme en las cosas de los demás», recordó Suany.

«De allí salieron diciendo que era porque yo tenía celos, y nada que ver, yo con Farith solo tenía una amistad, yo ya tenía mi novio y estaba clavada», concluyó.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.