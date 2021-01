Stephen Curry se convierte en el segundo mejor triplista en la historia de la NBA

ESTADOS UNIDOS.- Stephen Curry sobrepasa a Reggie Miller y se coloca como el segundo jugador con más triples anotados en la historia de la NBA.

En la derrota de los Warriors ante Utah, 127-108, Stephen llegó a la cifra de 2,562 triples encentados y supera a Miller que se queda en el tercer lugar de la tabla con 2,560. El primer puesto lo ocupa Ray Allen con 2,973 triples.

El logro de Curry no sólo se basó en superar a Miller, lo destacado es que lo hizo en tiempo récord. Miller ocupó 1,388 juegos durante toda su carrera para llegar a 2 mil 560 triples, por su parte, Curry lo logró con apenas 715 juegos (11 temporadas); Allen lo consiguió en 1,074 juegos.

De esta forma, el base de los Warriors se queda a tan solo 412 triples del primer lugar Ray Allen, cosa que con apenas 32 años y tratándose de Curry será muy fácil de superar.

Greatness from beyond the arc.

Congrats to @StephenCurry30 for passing Reggie Miller for 2nd on the NBA’s all-time three-point shooting list! ☔️ pic.twitter.com/6rJ18UeZKl

— Golden State Warriors (@warriors) January 24, 2021