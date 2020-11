Violencia Doméstica: Presentadora Stefany Galeano interpone denuncia a su expareja

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La presentadora, actriz y empresaria hondureña, Stefany Galeano, comunicó en un canal de televisión local que ha interpuesto una denuncia a su expareja por violencia doméstica.

La ganadora de «Bailando por un sueño» en 2011, se hizo presente junto a su abogada de Visitación Padilla, Dalila Flores, para hacer público este caso de violencia doméstica.

«En esta ocasión no estoy como presentadora, sino como una hondureña más, haciendo una denuncia pública ante un fallo que un juez dio hacia una denuncia que yo realicé por violencia doméstica«, comenzó diciendo la presentadora.

«He visto como se han desvanecido las pruebas que yo he llevado contra mi expareja, quien me violentaba doméstica, física, psicológicamente y económicamente. Esta mañana ya se presentó ante la corte la denuncia formal y el método de apelación», detalló Galeano.

Stefany aseguró que no había hablado públicamente sobre su demanda por su salud emocional y por el cuidado hacia sus hijos. Pero, reconoció que luego de este fallo decidió romper el silencio.

Invitación a hacer denuncias

Galeano también hizo la invitación a otras mujeres que se unan y que denuncien cualquier tipo de maltrato.

“A las mujeres les invito que no callen, que denuncien. No nos dejemos maltratar, no se dejen, aquí estamos para apoyarnos”, declaró.

Luego de hacer pública su denuncia, la presentadora de 31 años dejó un mensaje en su cuenta de Instagram.

“La vida nos pone situaciones dolorosas, complicadas y difíciles de sanar, yo formo parte del grupo de mujeres violentadas en los derechos que nos competen”, publicó.

Violencia doméstica en Honduras

Según el sistema del 911, en 2019 se recibieron un total de 94 mil 720 denuncias por violencia doméstica en contra de mujeres en Honduras.

Este año, debido a la pandemia y la cuarentena obligatoria, esta cifra va en aumento. Entre enero y junio de 2020, unas 50 mil mujeres llamaron al 911 pidiendo ayuda tras ser violentadas por su pareja.

