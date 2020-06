SPS: Ultiman a mujer dentro de su habitación en bordo de Río Blanco

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. Otro hecho violento se registró este domingo en horas de la mañana en la capital industrial, zona norte de Honduras, donde una mujer perdió la vida a causa de heridas con arma blanca.

La acción sangrienta tuvo lugar en el bordo de la colonia Río Blanco, ubicada en el noroeste de la ciudad. La víctima está identificada con el nombre de Anahí Ordoñez, de 62 años de edad.

De acuerdo a lo revelado por el compañero de hogar de la fémina, él llegó de trabajar muy temprano a la casa. Afuera se encontraba una muchacha que le ayudaba a la occisa en su negocio de tortillas.

«Ya ratos le estoy hablando y no abre, me dijo la muchacha», mencionó el congojado hombre, quien labora como guardia de seguridad. Posteriormente, al no poder entrar por la puerta principal, logró hacerlo por la parte de atrás, encontrado el cuerpo sin vida de la mujer.

La mujer presentaba una herida en la boca

De igual forma, indicó que su pareja presentaba una herida proporcionada con arma blanca en la boca. Esta declaración fue verificada por los elementos de la Policía Nacional que se hicieron presentes al lugar.

Los uniformados acordonaron la escena del crimen, mientras esperaban al equipo de Medicina Forense. Mismo que hizo su desplazamiento horas después a la zona, y desarrolló el levantamiento del cuerpo.

El personal forense trasladó el cadáver de la víctima hacia la morgue del Ministerio Público, donde le realizarán la respectiva autopsia. A su vez, esperan que sus parientes lleguen a realizar a retirarlo.

A su vez, agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) ya comenzaron con el desarrollo de las indagaciones preliminares. Sin embargo, manifestaron que desconocen el paradero de los criminales.

Los investigadores detallaron que buscan obtener el móvil del hecho violento, puesto que hasta el momento es desconocido.

