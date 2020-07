SPS: sin cupo la UCI del IHSS: tres médicos están en la «cola» para entrar, dice Umaña

CORTÉS, HONDURAS. Ya no hay cupos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, inclusive, tres médicos están en espera para ser ingresados a dicha sala, así lo confirmó el doctor Carlos Umaña.

«Estamos sumamente preocupados porque no hay espacio en la UCI ni siquiera para ningún personal de la salud. En este momento, incluso, tenemos a tres médicos en una lista de espera para cupo en la unidad de cuidados intensivos, que simplemente están haciendo ‘la cola’ como cualquier ciudadano», señaló presidente de la asociación galena del IHSS.

Asimismo, Umaña opinó que, para evitar que más personas lleguen a los hospitales del país en condición crítica y así liberar camas en los centros asistenciales, se debe ordenar que los triajes a nivel nacional funcionen 24 horas al día, dotados con toda la tecnología médica necesaria. Para lograrlo, además, el Estado deberá contratar a más doctores y a más enfermeras, dijo.

«La única alternativa en este momento, dado que el cierre (confinamiento total) no se pudo, es elevar el nivel de los centros de triaje. Es decir, volverlos de 24 horas al día. Hay que dotarlos de monitores, laboratorios, rayos X y medicamentos, para que los pacientes moderados no evolucionen a grave, porque en la UCI ya no hay cupo», explicó él.

Y también, el anestesista cree que se deben desarrollar más brigadas móviles a nivel nacional, porque solo «Con o tres o cuatro por ciudad, es imposible lograr controlar todo esto».

Lea también: En un fin de semana, ocho fallecidos bajo sospechas de COVID-19 en el IHSS

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo.