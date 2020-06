SPS: ¿Se pagará o no este año la tasa de Siglo 21? El CN no agiliza dictamen

CORTÉS, HONDURAS. Una semana después de haberse leído ante el pleno del Congreso Nacional, el proyecto encaminado a suspender solo por este año la grosera «contribución» a Siglo 21 ni siquiera ha sido dictaminado, así lo dijo el diputado liberal Juan Carlos Ávila, quien hizo la propuesta.

La razón de esto, según el congresista Ávila, es que antes de su proyecto ya estaban otros 45 esperando ser revisados por la Comisión Dictaminadora, presidida por el nacionalista Mario Pérez.

No obstante, se debe señalar que la Comisión tiene la potestad de dictaminar los proyectos según su importancia y urgencia de convertirse en ley, no necesariamente por orden de llegada.

Todo depende de la «voluntad» de los diputados que conforman la Comisión, así lo dijo Juan Carlos Ávila, quien a su vez, advirtió que «esperaré unas dos semanas para ver si lo dictaminan», o de lo contrario, comenzará a ejercer presión más intensa. Hasta hoy, ya transcurrió una semana, falta otra.

Sampedranos necesitan que el CN agilice

Pero, entonces, mientras el CN «duerme» una iniciativa importante para los ciudadanos de San Pedro Sula, quienes se han visto enormemente afectados económicamente por la crisis que está provocando el Covid-19, la incertidumbre crece más y más.

«¿Me tocará ir a pagar este año?», es lo que preguntan los sampedranos, sangrados desde hace cinco años por Siglo 21, consorcio que, hasta la fecha, pudo haber recaudado L900 millones a costillas de los obligados contribuyentes.

Por si fuera poco, la cifra antes dicha es tan solo un tercio de todo lo que Siglo 21 exprimirá a los dueños de vehículos que residen en San Pedro Sula, pues el contrato firmado concluye hasta el 2,030.

De momento, no hay nada que indique que no se deberá pagar

Hay que entender bien que, el proyecto de Juan Carlos Ávila solo tiene como propósito la suspensión de la tasa de Siglo 21, no toda la matricula vehicular acostumbrada, pese a que tanto la tasa de Siglo 21 como la matricula se pagan juntas.

En ese sentido, se debe mencionar que, mientras el CN no apruebe el proyecto, no hay nada que les indique a los sampedranos que no deberán desprenderse de esa cantidad cantidad de dinero con la que el consorcio llena sus arcas cada año.

Pero lo más preocupante es que, precisamente durante este mes, junio, los ciudadanos deben comenzar a pagar tanto la matricula de sus vehículos como la tasa de Siglo 21. Siempre se inicia con los conductores cuyas placas terminan en 0 y 1, y los meses posteriores se continúa con las terminaciones 2 y 3, 4 y 5 y así sucesivamente.

Y aunque el Instituto de la Propiedad (IP) desmintió hace unos días un calendario de pago que estaba siendo difundido en redes sociales, esto no significa que el compromiso tributario no deba hacerse efectivo, pues la potestad de suspender este cobro solo lo tiene el Gobierno.

Sépalo: Siglo 21, más duradero que el Covid

El consorcio de Siglo 21 fue aprobado en el 2014, y desde el 2015 se le cobra la tasa a los sampedranos. Pero, como si no fuera suficiente abuso, hay una cláusula que establece que cada año, la cuota a pagar incrementará 6% con respecto a la anterior. Por lo que, para el 2030, usted desembolsará más del 100% de la tarifa inicial del 2015.

Pero, ojo, si no se ha enterado, puede comprobar con algún familiar o vecino que, si tienen automóviles o motocicletas diferentes, usted y él no pagan la misma cantidad de «contribución».

Esta es la razón:

Siglo 21 cobra a los sampedranos según el cilindraje del vehículo que maneja, y el trancazo por cada uno para este 2020 sería este:

Pago al IP y recaudación de Siglo 21

El Siglo 21 recauda cerca de la mitad del dinero que los sampedranos pagan al IP, una cantidad exagerada que no se refleja en los proyectos que se desarrollan y la calidad con la que se construyen.