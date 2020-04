SPS: pacientes con Covid-19 mueren en casa por temor a estigmatización

CORTÉS, HONDURAS. Covid-19, una enfermedad tan o más estigmatizada que el VIH-SIDA en su momento, a tal punto que, supuestamente en la zona norte del país, personas mueren en sus casas por temor a que la sociedad los señale.

En ese sentido, la jefa de la Región Metropolitana de Salud de Cortés, Dinora Nolasco, dijo a medios de comunicación que conoce información de que varias personas sospechosas de estar infectadas fallecieron en sus casas.

“Son situaciones que se pueden dar porque el paciente no acude por miedo a ser agredido. Si la población no nos ayuda la situación será peor. En los barrios, las personas no quieren darse cuenta si tienen o no el contagio, además, nadie quiere aislarse», dio a conocer la galena.

Asimismo, Dinora Nolasco reveló que precisamente este jueves surgió información de una persona que murió en su hogar. No obstante, se debe mencionar que todavía no está confirmado que dicho deceso haya sido a causa del Covid-19. Esto solo se conocerá luego de que el Laboratorio Nacional de Virología analice la prueba ‘post mortem’.

“Creemos que existe un aproximado de tres pacientes en diferentes municipios de Cortés», agregó la médica.

De igual forma, Nolasco hizo una llamado a la ciudadanía en general a que no discriminen a las personas que sufren Covid-19, tampoco al personal sanitario que atiende la emergencia. «Tenemos una situación donde la gente no cree que el virus exista, por eso es que no están acatando las medidas», señaló.

