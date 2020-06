SPS: no solo Siglo 21, transportistas exigen suspensión de toda la matricula vehicular

CORTÉS, HONDURAS. Los transportistas de San Pedro Sula no solo están exigiendo la suspensión del pago de la tasa del Siglo 21 este 2020, sino toda la matricula vehicular también, pues alegan que, debido al golpe económico que les está dando la actual crisis sanitaria, no tienen recursos para efectuar dicha obligación tributaria.

Así lo dijo la Federación de Transporte de Servicio Especial de Honduras (FETRASEH), presidida por Nelson Fernández, a través de un comunicado en el que, además, hizo otras peticiones al Gobierno.

«Que se exonere a los transportistas de SPS la tasa vehicular correspondiente al año 2020 a las unidades de transporte público, ya sea de placa alquiler o particular en todas sus modalidades«, reza el escrito de la FETRASEH dirigida al Gobierno.

Al consultarle a qué se refiere con «placa de alquiler y particular», el dirigente transportista señaló que la solicitud está planteada de esa manera «Porque hay unidades que circulan con placas como si fueran transporte particular, por ejemplo, los buses nuevos, los cuales pagan como L22,000 de matricula».

Crece el clamor de suspender Siglo 21

Es así como el clamor por el cese de la grosera tasa de Siglo 21, y en este caso, incluida la matricula, crece cada vez más conforme pasan los días. Ya son regidores, como José Jaar, otros diputados de Cortés, como Alberto Chedrani, y ahora los transportistas, quienes apoyan la suspensión del cobro por este año.

No obstante, la propuesta del congresista Juan Carlos Ávila continúa «dormida» en el Congreso Nacional luego de dos semanas.

La razón de esto, según el diputado, es que antes de su proyecto ya estaban otros 45 esperando ser revisados por la Comisión Dictaminadora, presidida por el nacionalista Mario Pérez. El proyecto está encaminado a suspender solo por este año la grosera «contribución» a Siglo 21.

Todo depende de la «voluntad» de los diputados que conforman la Comisión, así lo dijo Juan Carlos Ávila, quien a su vez, advirtió que «esperaré unas dos semanas para ver si lo dictaminan», o de lo contrario, comenzará a ejercer presión más intensa. Hasta hoy, ya transcurrió una semana, falta otra.

El tiempo se agota… se necesita una respuesta

En ese sentido, mientras el CN no apruebe el proyecto, no hay nada que les indique a los sampedranos que no deberán desprenderse de esa cantidad cantidad de dinero con la que el consorcio llena sus arcas cada año.

Pero lo más preocupante es que, precisamente durante este mes, junio, los ciudadanos deben comenzar a pagar tanto la matricula de sus vehículos como la tasa de Siglo 21. Siempre se inicia con los conductores cuyas placas terminan en 0 y 1, y los meses posteriores se continúa con las terminaciones 2 y 3, 4 y 5 y así sucesivamente.

Y aunque el Instituto de la Propiedad (IP) desmintió hace unos días un calendario de pago que estaba siendo difundido en redes sociales, esto no significa que el compromiso tributario no deba hacerse efectivo, pues la potestad de suspender este cobro solo lo tiene el Gobierno.

