SPS: descartan que cuerpo hallado en El Merendón sea de Antonio Brevé

CORTÉS, HONDURAS. Familiares del comerciante raptado, Medardo Antonio Brevé, descartaron que el cuerpo encontrado en El Merendón el pasado jueves, se trate de él.

A través de un examen odontológico del cadáver proporcionado por los parientes, se descartó que sea Brevé.

De la misma manera, informes policiales detallaron que intentaron identificar el cuerpo a través de las huellas dactilares. Sin embargo, no fue posible debido a que este ya no tenía el guante dérmico para realizar el proceso.

Por lo tanto, la identificación sería por una prueba de ADN, aunque reiteraron que no corresponde a Medardo Brevé.

Este jueves se reportó el hallazgo de un cadáver en estado de descomposición en una zona montañosa en Las Peñitas de El Merendón. Vecinos alertaron a las autoridades del mal olor que se sentía en la zona.

El cuerpo fue encontrado con varios impactos de bala y en el lugar había restos de comida. Posteriormente, la Policía llamó a los familiares de Antonio Brevé, para que se confirmara o descartará si se trataba de él.

Sin embargo, debido a su estado de putrefacción era imposible identificarlo, por lo que se procedió a trasladarlo a la morgue, para que se le practicaran exámenes forenses.

Secuestro de Medardo Antonio Brevé

Brevé, aspirante a diputado por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), fue secuestrado el pasado 18 de febrero de 2021, en la colonia San Carlos, de San Pedro Sula, a pocos metros de su casa de habitación.

A casi 40 días de su desaparición, la familia no ha tenido información de su paradero y han manifestado en diversas ocasiones que, los captores no han pedido dinero por su liberación.

Su esposa, madre y demás familiares se encuentran desesperados, pues aseguran que él no tenía problemas y que no entienden por qué se lo llevaron. Asimismo, claman por su aparición y que las autoridades no se detengan en su búsqueda.

