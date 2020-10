SPS: aumentan hospitalizaciones de niños con COVID-19 en el IHSS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Los casos de COVID-19 se siguen presentando en el territorio nacional, pero algo que alarma en los últimos días a los médicos de primera línea, es el aumento de niños hospitalizados por el virus.

En base a ello, para poder constatarlo TIEMPO Digital contactó al doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula.

El galeno detalló que, han notado un aumento en la hospitalización de niños que presentan coronavirus. Actualmente, según informó tienen a 21 menores ingresados en las salas de COVID-19, entre estos, nueve de ellos son neonatos.

Por lo que, la cifra alarma y alerta a los médicos, ya que se ha visto el aumento en los mismos. Por otra parte, el doctor Carlos Umaña, indicó que los menores no se presentan graves, sin embargo, su sintomatología es más que todo un resfriado fuerte.

No obstante, lo anterior no quiere decir que la situación no pueda empeorar, ante ello es necesario, mantener en observación y cuidado a los niños.

De igual manera, el médico reveló que, en gran parte, el aumento de casos de COVID-19 en niños, se debe a la irresponsabilidad de los padres. Ya que, en ocasiones, no tienen el cuidado o las medidas de bioseguridad con los menores.

El doctor Umaña señaló que, lo más importante, y lo recomendable para los parientes de los pequeños es “cuidar a los niños y no descuidarlos”.

En ese sentido, se espera tomar conciencia, y evitar que continúe este aumento de hospitalizaciones por COVID-19 en menores.

Aumento de casos

Es importante señalar que, el incremento se viene observando desde el reciente pasado mes de septiembre, aumentando en un 50 % según indicó el doctor Omar Janania, gerente del IHSS.

En sus declaraciones indicó que “los niños se tienen que tener hospitalizados porque les da diarrea. Por eso se tienen que estar hidratando con sueros orales o intravenosos”.

Ante ello, el doctor Janania, aconsejó a los padres de familia que lleven a sus hijos al centro asistencial desde que presenten síntomas, para tratarlos de manera temprana y que las hospitalizaciones de niños con COVID-19 sean reducidas.

