SPS: alcalde y la SAG entregan bono a productores de El Merendón

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. El alcalde Armando Calidonio acompañó este día al ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en la entrega del Bono de Solidaridad Productiva en El Merendón, a fin de beneficiar a productores para ciclo de postrera.

En ese sentido, Calidonio manifestó sentirse muy contento por este lanzamiento del bono solidario en El Merendón. Agregó que este es un gran apoyo por parte de la Secretaría de Agricultura.

El alcalde sampedrano aseveró que vienen más programas para la producción de hortalizas como «casas mayas» y al mismo tiempo capacitaciones en los diferentes programas.

En tanto, Mauricio Guevara, ministro de la SAG, expresó estar muy alegre y muy orgulloso de estar en El Merendón. Esto, para el lanzamiento del Bono de Solidaridad Productiva.

Guevara consideró que la gestión del alcalde Armando Calidonio es fundamental para transferir tecnología a los productores. También, destacó que la misma sirvió para que El Merendón se convierta en el proveedor número uno de frutas y hortalizas, para todos los ciudadanos del departamento de Cortés”.

El ministro Guevara aseguró que para el bono de solidaridad productiva tienen destinado a nivel nacional una inversión de 150 millones de lempiras, divididos en semillas de granos básicos. Entre ellas están el maíz, frijol, arroz y papa producida en el país, entre otros.

Productor agradece al alcalde Calidonio

Por su parte, Julio Reyes, productor de hortalizas y frijol de El Merendón, expresó su agradecimiento por este apoyo. «Es bien importante porque viene a incentivar y apoyar la siembra de frijoles», compartió.

El productor agregó que el ingeniero Armando Calidonio es un gran apoyo para la zona de El Merendón. «Ha sido un apoyo buenísimo, todo el mundo está satisfecho con la gestión de la alcaldía», añadió el productor.

Cabe destacar que el evento se realizó en el Banco de Germoplasma “Héctor Sabillón Cruz”, en la comunidad de El Naranjito, con la participación de productores de las diferentes comunidades.

Requisitos que deben cumplir los beneficiarios:

a) Ser productor de granos básicos en las zonas priorizadas por el Proyecto BSP y que dependen únicamente de la agricultura.

b) Con área de siembra de hasta 5 manzanas para maíz y frijol.

c) Bajo nivel tecnológico.

d) Comprometido a no realizar quema en su parcela como práctica cultural y a seguir las recomendaciones tecnológicas propuestas por el Proyecto Bono de Solidaridad Productiva y a emplear los insumos exclusivamente en el cultivo de granos básicos.

e) Comprometido a realizar ahorro al mecanismo financiero alternativo (Caja de Ahorro).

f) No ser empleado público.