TECNOLOGÍA. Cada vez más las redes sociales modernas se están convirtiendo en «gemelas» unas de otras. En el momento que alguna estrena alguna funcionalidad especial, cuesta poco que el resto lo imiten.

Por ejemplo, con las famosas stories (historias) que tienen una duración de 24 horas habitualmente, aparecieron primero en Snapchat. Por un tiempo los pioneros fueron los únicos con ese mecanismo, pero no por mucho.

Después, el contenido que desaparece llegó a Instagram, luego a Facebook y hace muy poco también a Twitter, tal como lo informó TIEMPO. Pero, ahora se podría sumar, de forma un poco inusual, otra app.

¿Por qué decimos que sería inusual? Sería así dado que Spotify no es una red social como tal. Aunque, sí es la opción que utilizan muchísimas personas alrededor del globo terráqueo para escuchar su música predilecta.

Antes que nada, es oportuno que recordemos de qué tratan las stories. Son una sucesión de fotos -o videos- que muestran un hecho puntual, una anécdota o cualquier otra situación que está viviendo u observando el usuario.

Las historias son independientes de los mensajes principales y de otro tipo de publicaciones. Y, ahora, parece que estarán en Spotify. Así lo desveló TmarTn a través de su cuenta de Twitter.

Más sobre la música ¡en historias!

En el video que compartió el usuario, podemos ver que el usuario se puso a buscar en las playlists (listas de reproducción) temas alusivos a la Navidad.

Cuando le da «clic» a uno de ellos, le aparece un botón que dice «Tocar para ver la historia«. Es pulsando allí que entonces se muestran varios videos de artistas conocidos, personajes famosos y otros usuarios donde hablan, entre otras cosas, sobre su tema navideño favorito.

Spotify has stories now…. S P O T I F Y This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx — TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020

No obstante, es la plataforma sueca aún no ha hecho un anuncio oficial de la nueva función y todavía no está disponible para la mayoría de personas. Por lo que, se presume que está en una fase probatoria.

En ese sentido, podría ocurrir que Spotify nunca concreta la añadidura de la opción o que solamente la permita en épocas específicas, así como la temporada navideña.

Entre los cibernautas se ha corrido el miedo de que, con la posible adaptación de las stories, Spotify se termine convirtiendo en una red social como las demás. Consideran que eso podría afectar las funciones que más les importan, las relativas a encontrar y escuchar canciones. ¿Encajarían las historias en Spotify?

