Boca y River en el mismo grupo de la Copa Diego Armando Maradona

Argentina.- La Copa Diego Armando Maradona (antes conocida como la Copa de la Liga Profesional) realizó el sorteo de la fases de Campeón y Complementación en la cual Boca y River compartirán grupo en la Zona A en búsqueda del titulo.

En la Fase de Campeón los equipos mejor clasificados se dividieron en dos grupos, A y B. El grupo A está compuesto por Boca, River, Huracán, Independiente, Arsenal y Argentinos; en el B figuran San Lorenzo, Atlético Tucumán, Colón, Talleres, Banfield y Gimnasia.

La primera jornada se disputará este fin de semana, River vs Argentinos Juniors, Boca vs Arsenal, Huracán vs Independiente, Colón vs Gimnasia, Atlético Tucumán vs Banfield y San Lorenzo vs Talleres.

Segunda fecha: Huracán vs River, Independiente vs Boca, Arsenal vs Argentinos.

Tercera fecha: River vs Arsenal, Argentinos vs Independiente, Boca vs Huracán.

Cuarta fecha: Boca vs River, (el juego está estipulado para jugarse el próximo 3 de enero de 2021). Huracán vs Argentinos, Independiente vs Arsenal.

Quinta fecha: River vs Independiente, Arsenal vs Huracán, Argentinos vs Boca.

De esta forma, los dos ganadores de cada grupo se clasificarán a una final única en el estadio San Juan del Bicentenario. El campeón clasificará a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Fase de Complementación

Por otro lado la Fase de Complementación contará con los 12 peores clasificados de la ronda anterior. En el Grupo A quedaron: Aldosivi, Rosario Central, Unión de Santa Fe, Patronato, Lanús, Defensa y Justicia, mientras en el Grupo B: Newell’s, Central Córdoba, Vélez, Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata, Racing

En la primera fecha se cruzarán Unión vs Defensa y Justicia, Aldosivi vs Lanús, Rosario Central vs Patronato, Vélez vs Racing, Newell’s vs Estudiantes y Central Córdoba vs Godoy Cruz.

Segunda fecha: San Lorenzo vs Colón, Talleres vs Atlético Tucumán y Banfield vs Gimnasia y Esgrima. Tercera fecha: Colón vs Banfield, Gimnasia y Esgrima vs Talleres, Atlético Tucumán vs San Lorenzo. Cuarta fecha: Atlético Tucumán vs Colón, San Lorenzo vs Gimnasia y Esgrima, Talleres vs Banfield. Quinta fecha: Colón vs Talleres, Banfield vs San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima vs Atlético Tucumán

Los ganadores de cada grupo disputaran una final para buscar un boleto a la Copa Sudamericana 2022.

