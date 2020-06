Son intolerables los malos olores en San Pedro Sula; urge investigación

Honduras. Los malos olores en San Pedro Sula no han sido controlados, según las denuncias de varios ciudadanos.

Fue el 9 de junio pasado que hicimos una publicación sobre este tema que está afectando a la comunidad sampedrana. Por ende se identificaron al menos 11 colonias que estaban siendo afectadas en distintas zonas de la ciudad.

No obstante, esos lugares no son los únicos, y ayer, más residentes de la Capital Industrial se suman a la queja que hay un hedor «bien feo» que no se sabe de dónde proviene.

«A saber si es algo que tiran y está contaminando», dice una usuaria. Mientras que otro sampedrano especifica: «Yo fue a hacer un mandado por mi casa y sentí como que llevaba pupú en la nariz».

Por su lado, otras personas afirman que son intolerables y que siguen sintiéndose en las tardes y noches.

No hay reporte de averiguaciones

A esta fecha, ya son más de dos meses los que han pasado desde que se sienten estos peculiares y malos olores en San Pedro Sula. Algunos comentan que huele como a fertilizantes o a quemado.

Es por eso, que la ingeniera Leticia Irías recomendó una investigación y descartar o confirmar si el uso inadecuado de químicos en fumigaciones, que supuestamente son contra el covid-19, pueden ser la causa y a la vez un problema para la salud.

Inicialmente la Cristy Raudales, de la Gerencia de Ambiente de la Municipalidad de San Pedro Sula, declaró que al tener los nombres de los lugares, ya reportados iban a investigar. Sin embargo, en la actualidad no han dado respuesta sobre el seguimiento de ese caso.

