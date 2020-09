«Nos han querido callar»: Soluciones paliativas no frenarán basura de Guatemala

CORTÉS, HONDURAS. La problemática que atraviesa Honduras por el grave daño a las playas y la contaminación requiere de soluciones certeras, y no solo de medidas paliativas, si se quiere acabar realmente con esas grandes cantidades de basura que vienen desde Guatemala, según análisis de expertos.

Diario TIEMPO Digital contactó a un reconocido biólogo de forma parte de una organización no gubernamental de Omoa. Por la gravedad del tema, solicitó mantener su identidad en el anonimato.

Soluciones reales

El biólogo relató que desde tiempo atrás, como personas que monitorean toda la zona y sufren el impacto directo de la basura, dejaron claro que las biobardas no solucionarían el problema, pues es una medida temporal.

“Las biobardas no solucionan realmente el problema, porque las personas siguen tirando basura al río”.

«Hay que crear la alternativa en cada sector y municipio para establecer sistemas de recolección», por donde pasa el río Motagua. En más de 450 kilómetros, pasa por 14 departamentos y más de 90 municipios.

«Tienen que haber sistemas efectivos para recolectar la basura», reiteró el experto.

Otra propuesta de él es que “se debe dar una campaña de educación ambiental, para concientizar a los pobladores de Guatemala. Buscar la penalización a las personas que están tirando basura en la ribera del río Motagua”.

El biólogo consideró que Honduras y Guatemala deben “trabajar con los barrios y colonias de los lugares que son vecinos del río Motagua”.

El entrevistado propuso rellenos sanitarios, que consisten en un espacio o vertedero destinado para la disposición final de los residuos sólidos.

Son instalaciones especialmente diseñadas para no causar riesgo para la salud o la seguridad pública, ni perjudicar el ambiente durante su operación o después de su clausura.

También, podría definirse como una tecnología donde se confina la basura en un área lo más estrecha posible, compactándola para reducir su volumen y cubriéndola con capas de suelo en forma diaria.

Dijo que, “es evidente que la basura que ya está en las playas, debe ser limpiada”.

Basura de Guatemala que lleva 5 años en playas

El biólogo reveló que “hay basura acumulada desde hace 5 años en las playas”. Por lo cual es necesario cortar las fuentes generadoras. Ahí es donde deberían entrar las municipalidades de Guatemala para manejar los residuos, sugirió.

También, “se puede promover campañas de reciclaje, pero se deben crear los sistemas”.

El problema de los plásticos es grave, porque el estilo de vida que tenemos es de envasar, incluso los productos naturales que no lo necesitan, como bananos en bandejas, sandías, productos que no deberían venderse de esa forma, porque no es necesario.

Es una tendencia mundial que “nos está matando”. Solo el cinco por ciento de plásticos se reciclan, y lo demás, la mayoría se tira al ambiente.

Él compartió lo siguiente en la entrevista: “Nuestro estilo de vida nos está matando. Este asunto es una cuestión bien compleja, no es tan fácil”.

También comentó: “Hay gente que se molesta, cuando se dicen las cosas. A veces le dicen a uno: ‘No sigas hablando’, pero qué se va hacer. Aquí ha habido mucha gente a la que le han querido callar la boca. Siempre hay personas con ciertos intereses, no entienden el problema y no les gusta la crítica”.

