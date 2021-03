CSJ admite dos solicitudes de extradición; una de EEUU y otra de Panamá

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justica (CSJ) informó esta tarde de la existencia de dos solicitudes de extradición, con procedencia de Estados Unidos y Panamá.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que se recibió “la semana anterior dos solicitudes de extradición”. Además, afirmó que esta tarde se sometió a discusión el procedimiento respectivo a tomar con ambas.

“Ambas se sometieron a la consideración del pleno de magistrados a fin de designar los magistrados que estarán como jueces naturales en primera instancia”, detalló.

Asimismo, aclaró que una de las solicitudes fue enviada por la Corte del distrito oeste de Texas. Informó que la solicitud de Estados Unidos es referente a un ciudadano hondureño vinculado a crímenes relacionados con la distribución de drogas.

En cuanto a la segunda, afirmó que se recibió «otra solicitud enviada por la República de Panamá en relación a otro ciudadano hondureño. Esta se envió por suponerlo sospechoso de tráfico de drogas”.

Duarte detalló que además se aceptó, por unanimidad, la excusa presentada por el presidente Rolando Argueta Pérez a no participar en la discusión del recurso de casación interpuesto por la defensa de Kevin Solorzano. El ciudadano fue acusado de crímenes de asesinato y tentativa de asesinado.

“Se ha resuelto abstenerse a brindar opinión solicitada por el Congreso, en relación al proyecto de Ley del Tribunal de Justicia Electoral”, acotó. El vocero explicó que la decisión se tomó amparados en el artículo 219 de la Constitución de la República.

“Siempre que un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los códigos de la República, no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel tribunal. La Corte emitirá su informe en el término que el Congreso Nacional le señale. Esta disposición no comprende las leyes de orden político, económico y administrativo”, reza el artículo.

