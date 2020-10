Sobreviviente de masacre en México sale de Honduras en nueva caravana

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de varios meses detenidos por la pandemia, cientos de hondureños se hicieron presentes el día de ayer en la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, punto de partida de los que se convirtieron en migrantes que salieron rumbo a cumplir el famoso sueño americano.

La caravana tomó forma, tras convocatoria realizada, que se volvió viral en redes sociales y que para muchos hondureños fue la oportunidad esperada para tomar valor e ir en busca de «su norte».

La multitud es integrada por adultos, jóvenes y varios menores de edad, quienes iniciaron su ruta ayer en tempranas horas de la noche.

Sobreviviente de la masacre en México

En el grupo de migrantes viaja un hondureño sobreviviente de una masacre de 72 migrantes perpetrada por el grupo Los Zetas hace diez años en México.

El sobreviviente emigrará una vez más rumbo a los Estados Unidos para buscar protección, puesto que asegura que el Estado de Honduras no se la ha querido brindar.

El hombre, junto a un ecuatoriano, son los dos sobrevivientes del fatal crimen. El hondureño circula en condición de testigo protegido. Así lo mencionó en entrevista para una radio local

«Soy testigo protegido de una masacre de 72 migrantes suscitada en Tamaulipa, México en el 2010, que me obliga a acudir a los gobiernos de Estados Unidos y México a solicitar protección, ya que el Estado de Honduras no me ha querido dar protección», reiteró.

El ciudadano que por razones obvias queda en el anonimato, expresó que “con mucho dolor dejó a mi esposa e hija», ya que he tenido muchas amenazas como testigo protegido, «estoy pidiendo ayuda al gobierno de México”, reveló.

La migración ha seguido su flujo

Itsmania Platero, defensora de los Derechos Humanos, explicó que “no ha dejado de salir la migración por goteo, se registran más de 300 niños que han ingresado al territorio de Estados Unidos”.

Asimismo aseguró que “ya hay abogados, y otros profesionales, hay todo tipo de personas de todos los gremios que se están uniendo a las caravanas”.

Platero, indicó que las políticas migratorias endurecidas por los Estados Unidos en la frontera Sur hacen que el asilo migratorio sea un sueño imposible de lograr; sin embargo, esto no ha logrado detener el flujo de migración hacia el país del norte.

