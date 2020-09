Varicela: no es solo sarpullido, conozca más síntomas que se presentan

En algún momento, cualquier persona ha tenido o tendrá varicela, es muy contagiosa para quienes no padecieron la enfermedad antes o no se han vacunado.

Se puede presentar en niños, jóvenes, e inclusive en adultos, usualmente es muy notable. Pero, todos los cuerpos son diferentes, por eso es necesario conocer cómo se presenta para tratarlo y evitar contagios.

¿Qué es exactamente la varicela?

La varicela es una infección causada por el virus de la varicela zoster. Causa una erupción en la piel con picazón y pequeñas ampollas con líquido.

Está acompañada de síntomas como:

Fiebre

Pérdida de apetito

Dolor de cabeza

Cansancio y sensación de malestar general

La erupción de ampollas que dan comezón causada por la infección de varicela se presenta de 10 a 21 días después de la exposición al virus; generalmente, dura entre cinco y 10 días.

Después de la aparición o cuando ya se comienza a notar los síntomas se pueden presentar en sarpullido, granos, ampollas, oscurecimiento y posteriormente la curación.

La infección de la varicela es producida por un virus. Se puede propagar mediante contacto directo con el sarpullido. También puede propagarse cuando una persona con varicela tose o estornuda e inhalas las gotas en el aire.

¿Existe manera de prevenirlo?

Científicamente comprobado, no existe mejor prevención para la varicela que la vacuna. Se recomienda para niños pequeños, los niños mayores que no se han vacunado, adultos que no han tenido varicela y que nunca se han vacunado, pero tienen riesgo de contraerlo.

Para quienes no está aprobada:

Mujeres embarazadas Personas que tienen sistemas inmunitarios debilitados, como las personas que están infectadas con VIH o que toman medicamentos inmunosupresores. Las personas que son alérgicas a la gelatina o al antibiótico neomicina.

Un tratamiento para esta enfermedad se desconoce, ya que la única manera de prevenirlo es con la vacuna. Sin embargo, el médico podría recetar medicación o aconsejar algunos remedios para reducir los síntomas de comezón y malestar.

Algunos medicamentos funcionan mejor si se aplican durante las primeras 24 horas en las que se desarrollan los síntomas. El Aciclovir reduce la gravedad de los síntomas, pero no cura la enfermedad.

