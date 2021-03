SINAGER: Falta de intensivistas representa un problema en atención del COVID

CORTÉS, HONDURAS. La falta de médicos intensivistas está provocando problemas en la atención de pacientes contagiados de COVID-19 en la zona norte del país, informó Rony Rodríguez, representante del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

«Espacio físico en los hospitales hay, lo que pasa es que no hay suficiente médico especialista y no es porque no se quiera contratar», puntualizó.

Además, indicó que la mayoría de los intensivistas que hay en el país, padecen de enfermedades de base y en algunos casos son de edades avanzadas. Por lo tanto, no cumplen con los requisitos para atender pacientes con COVID, dijo.

«Los médicos intensivistas son escasos en Honduras y eso representa un problema para la atención del coronavirus, ya que casi todos están contratados en los hospitales públicos y privados», señaló.

Según el representante de SINAGER, «eso hace imposible tener una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en los dos hospitales principales de la ciudad de San Pedros Sula, al 100 por ciento”.

«Lamentó que no se pueda contratar médicos intensivistas, en un solo turno, porque ellos ya están ocupados en otros hospitales, mientras que los pacientes requieren una atención las 24 horas del día«, externó.

Cortés epicentro de la pandemia

El departamento de Cortés se considera el epicentro de la pandemia de COVID-19 en el territorio hondureño. Hasta la fecha registran 51 mil 560 casos confirmados oficialmente y dos mil 358 fallecimientos por el coronavirus.

Desde que en marzo del año pasado se declarara la emergencia sanitaria por la pandemia, se registran 174 mil 508 casos confirmados y cuatro mil 297 decesos, según cifras brindadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

