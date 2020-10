Videa: SINAGER dejó fuera miles de casos detectados en laboratorios privados

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El médico internista, Omar Videa, denunció que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) no contabilizó los miles de casos confirmados de COVID-19 en los laboratorios privados durante los meses de junio y julio.

El galeno expresó su malestar a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, destacando que es «una vergüenza nacional» que se oculte la información real a la población hondureña.

Su comentario surge a raíz de que el departamento de Francisco Morazán ha mostrado una alta cifra en la positividad de casos esta semana; solo en la cadena de la noche de ayer, martes, se confirmaron más de 600.

Vergüenza Nacional, se confirma en Junio y Julio no se contabilizaron los casos de COVID de los laboratorios privados y por eso es que los casos en esta semana aumentaron, realmente es una pena que se oculte la información, es peor esta gente que nos dirige que el mismo virus

En el tuit, el Dr. Videa señala que debido a que se ocultó la información de casos de COVID-19 de esos dos meses, el aumento esta semana es notorio. Por lo cual el galeno considera que es peor el mal manejo que la misma pandemia en sí.

!Ojo no se confunda usted! los casos de laboratorios privados son 400 de Junio y Julio y los otros 2,000 de FM son de esta semana, no hay forma alguna de ocultar los casos están aumentado principalmente en este departamento, las matemáticas no fallan

— @aquiconmimedico (@aquiconmimedico) October 21, 2020