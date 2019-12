Sin pago total de derechos, 300 empleados serían despedidos del SANAA

TEGUCIGALPA, HONDURAS Unas 300 personas serían despedidas sin el pago completo de sus derechos laborales del Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), según informó el sindicato de trabajadores, el cual no acepta el cálculo de prestaciones que les han ofrecido.

Esta denuncia la efectuó Ovidio Suazo, dirigente del Sindicato de Trabajadores del SANAA y Similares (SITRASANAAYS). Él especificó que trabajadores cesados sólo recibirían el 65 por ciento de su indemnización.

Dicha disminución se debería a que la entidad estatal, proveedora del vital líquido, está próxima a una transición a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Además, Suazo resaltó que, aunque los despidos obedecen al cumplimiento de la Ley Marco de Agua y Saneamiento, el servicio estatal pretende no cumplir con las obligaciones que conllevan los posibles despidos.

El líder sindical reveló que el SANAA «obtuvo un préstamo de 59 millones de dólares», y que esta cantidad se destinaría al pago de las prestaciones.

Por su parte, el presidente del mencionado sindicato, César Castellanos, pidió el involucramiento de entes internacionales.

“Hacemos un llamado a los organismos internacionales para que ellos llamen a la cordura sobre quienes están elaborando los cálculos de prestaciones laborales” dijo.

Uno de los afectados directos, el actual empleado Rafael Ordóñez, indicó que no tienen problemas con que les despidan y hagan efectiva la ley, siempre y cuando les paguen hasta el último centavo.

“Si nos reconocen nuestros derechos no hay problema, con tal no nos vayan a tirar a la calle, no hay problema. Es una ley, no nos oponemos a ella, lo que queremos es que nos paguen todas las prestaciones” indicó.

Lea también: SANAA: Horario de la distribución de agua en los últimos días de 2019

El SANAA responde

En torno a la situación, la presidenta de la Junta Interventora del SANAA, Nívida Hernández, aseguró que cumplirán con la legalidad de cada una de las destituciones o cambios de posición.

«Esperamos hacerles efectivo el pago de sus prestaciones de acuerdo a una fórmula correcta y legal. Con eso saldremos para que ellos puedan, ya sea seguir laborando en la institución como técnicos, o puedan pasar al nuevo operador del servicio”, detalló.

El traslado del servicio de agua a la alcaldía se producirá, según lo estipulado, en un tiempo máximo de cinco meses.