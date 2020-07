Sin médicos, medicina, insumos u hospital: «Estamos abandonados», dicen en Brus Laguna

GRACIAS A DIOS, HONDURAS. «Estamos abandonados» por el Gobierno central, así dijeron a TIEMPO Digital el regidor municipal de Brus Laguna, Gracias a Dios, Mardel Wood, y la maestra Sobeyda Rodríguez Wood, ante la situación verdaderamente crítica del Covid-19 en ese municipio y en general todo el departamento.

«Ni siquiera las transferencias (de dinero) han llegado. Las transferencias llegaron hasta marzo, pero incompletas. Sin embargo, la Alcaldía de Brus Laguna está haciendo el esfuerzo de comprar medicamentos y mascarillas para regalar a la población hasta donde se ha podido», reveló Wood.

Gracias a Dios fue el último departamento en registrar casos de coronavirus en Honduras, y desde el 13 de junio hasta la fecha, aunque suene increíble, sus autoridades municipales aseguran que ya hay tantos o más contagios que en San Pedro Sula y el Distrito Central, pero, a falta de búsquedas activas, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) ignora esa situación.

Por otro lado, prácticamente NO hay personal sanitario en las comunidades de La Mosquitia, pues ocurren dos situaciones:

Los pocos médicos y enfermeras que trabajan en los pequeños centros de salud del departamento no atienden a pacientes con sintomatología de Covid-19 porque no tienen insumos de bioseguridad. En el caso de Brus Laguna, solo hay dos doctoras que atienden a sospechosos de coronavirus, pero, justo mañana se termina su contrato de tres meses con el Gobierno, por lo que, se presume, no trabajarán más.

«Desde hace unos 15 días para acá, Brus Laguna ha sido bien contaminada y a las dos doctoras ya se les finaliza su contrato, entonces, para ya se estarían yendo de aquí si es que no se les renueva. También teníamos tres enfermeros, pero uno tenía contrato con Código Verde, se le terminó, y ya se fue, por eso solo quedamos con dos», señaló a TIEMPO el regidor Mardel Wood.

Y por si no fuese suficiente, Brus Laguna, un municipio de aproximadamente 15,400 habitantes, solo hay ocho cilindros de oxigeno, pero «cuatro están llenos y cuatro vacíos», además de contar con un tan solo manómetro. «Tenemos fallecidos ya, hace días, dos más, y ninguno está reportado», confesó Wood, aunque SINAGER solo contabiliza uno.

«Sin duda alguna, aquí en el departamento estamos abandonados, sencillamente porque el Gobierno no nos da más enfermeras y médicos, ni siquiera medicina. Aquí en Brus Laguna, solo mandaron unas cincuenta o sesenta pruebas, pero eso es muy poco», comentó Wood.

«La alcaldía está absorbiendo los gastos, y eso es bien complicado. Por lo menos el Gobierno debería depositar las transferencias, que prácticamente solo con eso estamos resolviendo. Ayuda de Casa Presidencial u otra institución del Estado es mínima la que llega», agregó.

«Todo mundo con fiebre»: profesora Sobeyda Rodríguez

Por su lado, la joven maestra Sobeyda Rodríguez Wood, también dialogó con TIEMPO Digital y dijo que, al menos en Brus Laguna, el 70 % de la población estaría contagiada, pero «creemos que hay más».

«Lo que pasa es que no tenemos datos precisos porque no tenemos pruebas. A los de SINAGER si quiera los vemos, porque todo es mentira. Solo toman en cuenta las pruebas de hisopado, pero aquí no se hacen hisopados, sino solo pruebas rápidas«, denunció.

Según Rodríguez, fue hasta cuando llegaron las dos doctoras desde Tegucigalpa a Brus Laguna que se inició con la aplicación de pruebas rápidas, «Y, bueno, salieron positivos, positivos y más positivos, y todo mundo con fiebre, todo mundo con sintomatología«.

«Estamos completamente abandonados», cerró.

