Sikaffy: «No se puede suspender pago a generadoras de energía eléctrica»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, escribió una carta en donde responde a la solicitud de Miriam Guzmán y manifiesta su postura de no suspender el pago a las empresas generadoras de energía eléctrica.

La titular de la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Miriam Guzmán, indicó que a la solicitud de los diputados de suspender el cobro de servicios públicos durante tres días, le hace falta un detalle muy importante.

«Si van a sancionar, también, que se le suspendan los pagos a los generadores de energía», dijo la también directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR).

El fundamento de Guzmán arguye que los cobros por parte de los generadores, son en base a «precios leoninos». Es decir, injustos y abusivos. De esa forma, solo se estaría beneficiando a un pequeño grupo de personas y perjudicando al resto de la población.

Sin embargo, Sikaffy cree que todas estas decisiones son «una campaña de desprestigio en contra de las empresas de generación de energía eléctrica renovable y térmica».

Además, el titular del Cohep en su escrito menciona que de cortarse estos cobros, el pueblo sería el más perjudicado porque, a largo plazo, no podrían contar con el servicio de energía eléctrica.

Si se deja de pagar a las empresas generadoras de energía, no podrán cumplir con sus compromisos de pago con los bancos y al final todo ese peso recaerá en la ciudadanía, detalló Juan Carlos Sikaffy.

«Pero si eso no se entiende por la Junta Interventora, me atrevería a decir que su selección fue desacertada y lo digo con mucho respeto. Considero que las personas nombradas son funcionarios honorables, que espero entiendan el contexto de la grave situación económica que está viviendo el país», remarcó Sikaffy.

Nota íntegra de Sikaffy

«Lamento expresar que aún no estamos entendiendo la magnitud del problema por el que hoy pasamos los hondureños.

Quiero ser categórico en afirmar que no se puede suspender el pago a las empresas generadoras de energía eléctrica. Nosotros hemos dado nuestro voto de confianza a la Junta Interventora con el propósito que está ayude a ordenar el sub sector eléctrico dando cumplimiento a lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica y que se rescate la institucionalidad de la ENEE. Pero hoy parece que estamos en una campaña de desprestigio en contra de las empresas de generación de energía eléctrica renovable y térmica, que lo que hacen es prestar un servicio al Estado.

Debemos de entender que las empresas de generación de energía eléctrica de cualquier tipo, tienen fuertes obligaciones. Si se les deja de pagar, lo que va a ocurrir es que enfrentarán problemas de liquidez y no podrán pagar sus obligaciones con los entes financieros que son los verdaderos dueños de los proyectos, no podrán pagar a sus empleados, no podrán comprar combustible y suministros, etc. Al final las empresas no tendrán a quién acudir porque nadie les prestará para cumplir otras obligaciones financieras y esto solo provocará una crisis en la prestación del servicio de energía y quien terminará pagando la factura por no poder contar con energía, es el pueblo. Pero si eso no se entiende por la Junta Interventora, me atrevería a decir que su selección fue desacertada y lo digo con mucho respeto porque considero que las personas nombradas son funcionarios honorables, que espero entiendan el contexto de la grave situación económica que está viviendo el país.

Cabe recordar que hay 7 facturas pendientes que datan del 2018 y 2019, que suman más de 9,000 millones de lempiras, energía que fue producida, consumida y COBRADA por la ENEE. Sin embargo, no se ha pagado a los generadores casi 2 años después, y ellos igual deben pagarles a sus financistas. No podemos continuar tratando de dañar más a las empresas de generación de energía cuando lo que debemos hacer honrar esas obligaciones; y no es justificación que ahora se diga que por la crisis del COVID-19 la ENEE no puede pagar cuando su presupuesto no se ha visto afectado. Al contrario se ha beneficiado de los bajos precios del petróleo.

Nosotros hemos planteado soluciones al financiamiento del Gobierno para esta crisis sanitaria y bajo ningún argumento aceptaremos que se juegue con la seguridad jurídica del país, mucho menos con mensajes que lo que hacen es tratar de dividir a la población y generar odio en contra de las empresas que han prestado un servicio al Estado conforme a los mecanismos de contratación que el mismo ha establecido.

Nuevamente le recordamos a la Junta Interventora de la ENEE y recalco de la ENEE, porque ellos llegaron a intervenir esta institución y no las demás instituciones del Sub Sector Eléctrico, que su misión o propósito es acatar e implementar en forma efectiva la Ley General de la Industria Eléctrica, buscar los mecanismos apropiados para honrar las obligaciones de la ENEE que se han diferido a lo largo de los último años y a disminuir y eliminar las pérdidas técnicas y no técnicas que tiene la ENEE hoy en día».