Siguatepeque: cae sujeto que maltrataba a su madre y abusaba de hermanita

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Agentes de la Policía Nacional capturaron este lunes en Siguatepeque a un hombre señalado de maltratar a su propia madre y agredir sexualmente a su hermana menor.

Según el reporte policial, se trata de un jornalero de 25 años de edad, a quien lo detuvieron de manera flagrante.

En ese sentido, a dicho hombre lo capturaron en el barrio El Pedregal de Siguatepeque, Comayagua, zona central del país.

De acuerdo con la denuncia, el sujeto maltrataba constantemente a su progenitora y su hermana menor, a quien tocaba en sus partes íntimas e intentó abusarla sexualmente.

Por lo anterior, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) remitió al presunto abusador ante las autoridades competentes para que continúen el proceso penal en su contra.

Hombre que violó a su sobrina en Valle es enfermo mental

Ayer se informó que el hombre que presuntamente violó a su sobrina el pasado sábado en Nacaome, Valle, zona sur del país era un enfermo mental.

Así lo dio a conocer, el doctor Nestor Josué, quien también indicó que el «aberrado sexual», como lo calificó la Policía Nacional, acudía con frecuencia a su consultorio, en calidad de paciente.

«Conozco ese hombre, llega a mi clínica una vez a la semana, padece una enfermedad mental. Siempre le comenté a mis compañeros de trabajo que él debería estar hospitalizado, pues tarde o temprano cometería un acto atroz producto de su trastorno mental. Lamentable ocurrió«, dijo el galeno en su cuenta personal de Facebook.

A renglón seguido, apuntó que varios meses atrás, denunció la conducta del individuo debido a que apedreaba vehículos en las cercanías de su residencia en el sector antes mencionado.

«Hace algunos meses fui a la Policía a denunciar un enfermo mental que apedreaba los carros que transitan en la calle frente a mi casa; me dijeron que no podían detenerlo porque era enfermo mental, me sugirieron que buscara la familia para que se haga cargo. Yo, me reí en su cara y los llamé inútiles”, agregó el profesional de la medicina.

Por si fuera poco, «hace algunos meses lo encontraron amedrentado una niña y gracias a Dios los vecinos estaban atentos. Tenemos muchas deficiencias en cosas que se pueden prevenir. Al menos yo no lo condeno porque conozco su problema, pero todos debemos pagar por nuestras acciones«, concluyó el médico.

