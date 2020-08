Siete datos de la Gran Esfinge de Guiza que te dejarán sorprendido

Para muchos, la Gran Esfinge de Guiza se puede considerar como la octava maravilla del Mundo Antiguo, ¡así como lo lees! Su imponente y perfecta arquitectura, al resguardo de las pirámides ha cautivado a la humanidad por siglos de los siglos. Nunca dejan de ser visitadas, de hecho, son una parada obligatoria.

En esta ocasión, si no las has visitado o simplemente no habías escuchado sobre ellas, conocerás siete fascinantes curiosidades acerca de esta obra de la arquitectura egipcia, una total maravilla para la humanidad.

Su construcción

Se estima que la Gran Esfinge de Guiza fue construida cerca del año 2.500 a. C. Para ese momento el faraón que gobernaba era Kefrén, quien también ordenó la construcción de la segunda pirámide de Guiza.

2. ¿Cómo se llamaba originalmente?

A este monumento no se le conocía con este nombre así en el Antiguo Egipto. Se maneja que los lugareños la denominaban la Esfinge como Abu el-Hol que significa «Padre del Terror», pero no se conoce el nombre original con el que realmente fue bautizada en aquel momento de la historia, ya que no aparece en ninguna inscripción de aquella época. Existen registros de que desde el Imperio Nuevo (1570-1070 a. C.) se le conocía a la Esfinge como Hor-em-akhet que significa ‘Horus en el horizonte’.

Por si no lo sabías… Dato adicional, pero igual de curioso: sus medidas aproximadamente son de 57 metros de largo y 20 de alto. ¡Realmente enormes!

3. Los constructores estaban muy bien alimentados

Es común conseguir imágenes que narran la construcción de esta famosa Esfinge de Guiza, protagonizadas por hombres que lucían como esclavos atemorizados por los maltratos con látigos y castigos de sus opresores.

Pero según estudios y excavaciones encabezadas por el reconocido egiptólogo Mark Lehner, los obreros comían como reyes; carne de primera calidad de cabra, oveja y res eran las proteínas más comunes de su dieta.

4. Un monumento sumergido

Existen teorías que afirman que debajo de la Esfinge de Guiza hay una «Sala de los Archivos» que tiene documentos sobre la Atlántida. ¡Curioso!

Aunque parezca difícil creerlo por su gran magnitud, la Gran Esfinge estuvo sumergida en la arena casi por completo. ¿Lo sabías? En dos ocasiones se ha restaurado por su deterioro, gracias a las brisas arenosas que comenzaron a dañar su forma. La primera vez fue gracias a Tutmosis IV (1400-1390 a. C.) y la segunda fue en 1920, cuando se logró excavar todo su cuerpo que estaba enterrado.

También podría interesarte – Un día en la Historia: Esto aconteció un 11 de agosto de…

5. Un lugar que guarda secretos

La Esfinge ve hacia el oeste, por lo que se estima que ha presenciado más de un millón de amaneceres desde su construcción.

Aun en esta época son cientos los misterios que guarda Egipto. Hay muchos desiertos y lugares que no se han registrado y que podrían tener estructuras y monumentos que no se conocen. Muchos historiadores creen que podría existir (o que existió) una segunda esfinge. Esto se debe a que en muchas representaciones e inscripciones del Antiguo Egipto se muestran dos monumentos en vez de solo uno, que es el que conocemos.

6. Transformaciones en los rostros

Algunos historiadores creen que la Esfinge de Guiza fue transformada y que su rostro original no era el que se conoce hoy. Su cuerpo de animal (muchos afirman que, de león, otros dicen que de perro), hace a muchos pensar que su figura original era la representación de Anubis, el Guardián de la Necrópolis, y que su cabeza de perro fue transformada en algún momento no conocido de la historia.

7. Su deterioro

La Esfinge de Guiza estaba decorada con varios colores, se sabe que tenía pigmentos azules, amarillos y rojos. ¿Cómo conseguirían estos colores? ¡Curioso!

La Esfinge ha perdido partes con el paso del tiempo, tales como su nariz. Pero para muchos es desconocido que también poseía una larga barba que terminó desprendiéndose. Según investigaciones la barba no se talló en el mismo momento que la escultura completa, así lo afirma el arqueólogo Vassil Dobrev. Uno sus indicios es que al caerse no se dañó el mentón del monumento y se cree que fue añadida en el siglo XIV a. C.