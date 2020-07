¿Sientes que te manipulan? Estas señales te ayudarán a identificarlo

DE MUJERES. Aunque creamos que ya tomamos una decisión sobre algún tema, siempre hay alguien que nos hace cambiar de opinión, pero tú sientes que no es como algo negativo. Si quieres detectar si alguien te está jugando «chueco», tenemos algunos tipos de manipuladores, a ver si conoces alguno.

Las manipulaciones no siempre se presentan como tal, hay algunos que lo hacen a través de mensajes subliminales, por eso es casi imposible detectarlos y darte cuenta de cuán manipulable eres. Para ello, te mostramos algunas señales de personajes que te ayudarán a identificar esas actitudes.

Las señales:

El comediante

Son personas que dejan salir comentarios hirientes o desagradables sobre ti y en el momento en el que no te ríes, te dice que eres una persona muy sensible y que no sabes aguantar bromas y por supuesto que no era en serio.

La máquina del tiempo

Este tipo de manipuladores no sabe lidiar con el conflicto y en el momento en el que lo confrontas, rasca en lo más profundo del pasado para sacar algo que tu hayas hecho y que lo ha dañado o resalta sobre todo errores que has cometido con el afán de tapar los propios y echarte la culpa.

El cobrador

Son personas a las que siempre vas a deberles algo, por que te han hecho un favor y se encargarán de recordártelo toda la vida para que hagas cosas por ellos, sin embargo esta regla solo aplica si ellos cobran el favor que les hiciste, porque si tú le has hecho un favor y quieres que te lo paguen, será mejor que esperes sentada.

El dueño de la razón absoluta

Son personas que no saben aceptar sus errores a pesar de que tengas los mejores argumentos y hasta las pruebas de que tienes la razón, sienten que son dueños de la verdad y te hacen sentir constantemente que no sabes de lo que hablas o que estás equivocada, no importa lo que hagas ellos siempre tienen la razón.

