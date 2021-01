«Sí tuve miedo pero no perdí la fe»: Noel Orellana relata su travesía para llegar a EEUU

Nunca perdió la fe y la esperanza de que llegaría a Estados Unidos para poder tratar su padecimiento, ¡lo logró!, Noel Orellana, el niño con parálisis cerebral que partió en la caravana migrante el 15 de enero ya está en el país del norte con su familia.

Gracias a la viralización de los videos y fotografías donde aparecía caminando con sus bastones, Noel logró cruzar la frontera mucho antes que todos. Hoy, junto a sus padres, agradece a las autoridades de Guatemala y México por haber agilizado el proceso.

«Estoy muy bien me siento muy alegre de estar aquí en los Estados Unidos, una de las cosas que espero es estudiar, porque aquí hay carreras que me gustan a mí que en Honduras no existen», manifestó Noel en una entrevista con la periodista Cesia Mejía.

Lea además: ¡Lo logró! Noel, el niño hondureño con muletas, ya está en EEUU

Su sueño es volver a caminar sin los bastones

Noel junto a sus padres emprendieron el camino migratorio hacia EEUU el pasado 15 de enero, sumándose a la primera caravana de 2021. Sin importar los obstáculos en el camino, partieron con la esperanza de darle un buen tratamiento a su hijo.

El menor comentó con entusiasmo que «lo más importante es que yo quiero terminar ya como un niño normal sin necesidad de usar los bastones».

Noel ya ha sido sometido a tres intervenciones quirúrgicas, pero no han solucionado del todo el padecimiento y siempre usa soportes para caminar. Fue él mismo que recordó las fechas de sus operaciones.

“Mi problema es parálisis cerebral infantil, la sufro desde que nací, me han operado ya tres veces. La primera operación fue el 14 de febrero del 2012, dos años después me hicieron la segunda, las dos fueron en San Pedro Sula, la última fue el 6 de enero del 2018”, explicó.

Dificultades en su camino migratorio

La caravana de migrantes se ha enfrentado a una serie de problemas en su intento por cruzar las fronteras. Noel experimentó varios, pero gracias a los vídeos se logró que las autoridades agilizaran su paso por Guatemala y México.

«La parte más difícil de camino fue entrar a Guatemala, porque no pudimos entrar por la aduana, no nos dejaron. Entonces nos tocó cruzar por un cerro, ya estaba oscureciendo, mi papá me traía en la espalda, nos venimos por un gran cerro, como dos horas de caminata».

«Eran como dos o tres kilómetros, pero era un terreno montañoso, fue super difícil. Pero ya después de que se viralizó el video todo fue mucho más fácil, pudimos cruzar libremente Guatemala porque el director general de Migración nos dio permiso por mi problema», agregó Noel.

Miedos, pero con una fe inquebrantable

Como todos los migrantes y más al ver la difícil situación, sintió miedo, pero en ningún momento perdió la esperanza y la fe de lograr su meta. Noel ya se encuentra en EE.UU. agradecido con todos aquellos que lo apoyaron a él y sus papás.

Noel dijo: «Sí tuve miedo porque el primer día nos tocó estar escondidos en un cerro de Guatemala, con hormigas y espinas, pero igual yo siempre tuve la fe de que íbamos a llegar a los Estados Unidos».

A la vez, el menor concluyó diciendo que «las autoridades de Honduras que, a pesar de mi condición no me dejaron pasar libremente, a las autoridades de Guatemala, gracias al licenciado Guillermo Díaz que nos hizo un gran favor y nos ayudó bastante, las autoridades de migración de México gracias porque nos dieron una visa, las personas que están felices porque yo estoy aquí, gracias a las personas que compartieron el video, eso nos ayudó mucho”.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0