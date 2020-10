HONDURAS. «Yo ya le hubiese echado un carro«, pronunciaba uno de los dos ciudadanos que grabó cómo un sicario asesinó a un hombre en Puerto Cortés y que luego se quedó varado en medio de la calle, sin poder huir durante casi un minuto, porque su motocicleta no encendía.

«¿Qué fresco, verdad?«, decían indignados quienes, desde un edificio, presenciaron el crimen. Y es que, el material audiovisual muestra en primera instancia que, quienes cometieron el asesinato fueron dos individuos, cada uno en su propia motocicleta.

La víctima estaba en el suelo, pues ya había recibido un disparo, y en ese momento, uno de los criminales le prestó su arma al otro (al que se quedó varado) para que lo rematara. Luego éste se la devuelve como si nada, todo ante los ojos de los conductores que transitaban la carretera.

Posteriormente, el primer sujeto huye de la escena, y el segundo se sube a su motocicleta, pero al intentar arrancarla, no le encendió. «No le enciente la moto, no le enciende la moto«.

Luego de varios intentos sin fruto, el criminal, con toda calma, decide empujar su automotor unos metros lejos del cadáver, mientras que más y más automóviles pasaban cerca de él.

Segundos más tarde, ya en el otro lado de la carretera, su motocicleta encendió y pudo escapar.

Tarde

Como de costumbre, varios minutos después, elementos de la Policía Nacional llegaron a la zona. Consiguiente, acordonaron la escena del crimen con cinta amarilla y resguardaron el perímetro.

De igual forma, tras la caída de un fuerte tormenta, personal de Medicina Forense se personó al lugar y realizó el levantamiento del cuerpo. Posteriormente, lo trasladaron hacia la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula.

