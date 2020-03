Sharon Laufters, hondureña en España: «La situación es horrible, no salgan de casa»

REDACCIÓN. Siendo las 11:00 de la noche en Madrid, España, Sharon Denisse Laufters Guerra atendió una llamada de Diario Tiempo Digital y contó el momento tenso que se vive en la madre patria.

Además, la hondureña explicó que las autoridades españolas no se tomaron en serio el tema del COVID-19 y que hoy los casos de la pandemia se están disparando. Sin embargo, asegura que las personas, después de reconocer el error, colaboran para vencer la pandemia, como lo dijo el Rey de España, Felipe VI, en su discurso de esta mañana al mencionar que la crisis es temporal y pronto superarán al coronavirus.

«Se inicio con una suspensión del sistema educativo desde la semana pasada y la gente se puso en cuarentena de forma voluntaria. Pero se inició en estado de alarma desde el domingo anterior, tenemos más o menos ocho días de no salir. Si hay permisos por ejemplo para ir al super, pero hay horarios», inició diciendo.

Y prosiguió: «En la mañana solo pueden ir los mayores de edad, entonces tenes como un permiso y entre 9-10 de la noche uno puede salir, pero no puede entrar todo el mundo al super y hay como líneas y espacios. Tenes permiso para botar basura, pero hay una guarda civil que anda patrullando y por ende nadie puede andar en la calle», contó.

Ante el cierre de restaurantes, bares, cines y todos los negocios que no tengan que ver con el tema de alimentación o salud, los españoles se han refugiado en sus casas. Sin embargo, Sharon acuñó que se han registrado casos de personas que entraron en desesperación o sucumbieron ante la ansiedad y salieron a la calle.

«Hay gente que sale por desesperación o porque sufren de ansiedad o depresión. Pero si las autoridades te encuentran en la calle, hay unas multas de 700 a 1,000 euros. Te detienen y te pueden llevar a la cárcel si vos te resistís», manifestó.

Agradecimiento con los galenos

Los principales responsables de que las personas se puedan curar son los médicos y enfermeros junto con el resto de personas que arriesgan su vida con tal de combatir la pandemia.

«Desde que se decretó el estado de alarma, la gente sale a las 8:00 de la noche a aplaudirles a los médicos. Todos los días, independiente de la colonia o la ciudad, pero a los 8:00 en punto salimos a los balcones a aplaudir. Y los médicos escriben y ponen carteles como ‘seguimos luchando’, es maravilloso», aseveró Laufters.

Añadió que: «También hay cantantes españoles que hacen conciertos en vivo, para que la gente se olvide de la situación, es decir, en redes. También si la gente mayor pone un cartel en sus puertas de lo que necesitan, los jóvenes se ofrecen como voluntarios y van a hacerles las compras«, contó la hondureña que vive en el viejo continente desde septiembre del 2019.

Comunicación con familiares

La preocupación de los familiares de Sharon Laufters es lógica, pues España es el cuarto país a nivel mundial con más casos de coronavirus alcanzando poco más de 14,700 hasta la fecha.

«Hablo con mi familia todos los días y le contamos que tanto España como Italia se confiaron porque hubo eventos que no se debieron de dar. Por ejemplo, el 8 de marzo marcharon un montón de mujeres, después hubo una maratón y ya sabemos como se contagia esto pues», manifestó.

Y reiteró que la mejor forma de pelear contra el coronavirus o COVID-19 es «mantenerse en casa».

Además, compartió que: «Mis familiares están preocupados, obviamente, por el despunte de casos en España. Ellos siempre me piden que me quede en casa y me dicen que me ponga a leer o cualquier cosa. Al final si es frustrante porque te da ansiedad y, por ejemplo, ahorita sabemos que vamos a estar encerrados hasta el 30 de marzo, pero estamos conscientes de que es lo mejor».

Procedimientos médicos

En España si una persona presenta síntomas de COVID-19, debe llamar a una de las tres líneas que el gobierno de ese país habilitó. De esa forma, un especialista le hará preguntas y abrirá un historial dándole seguimiento durante cinco días. Si la persona empeora en ese lapso de tiempo, entonces es llevado a un centro asistencial.

A su vez, se le recomienda al paciente sospechoso, desde un principio, permanecer en autoaislamiento para no perjudicar a los que le rodean.

«Me preocupa mi familia porque sé que en Honduras no están preparados para algo como esto. Acá en cada barrio hay un hospital. Y allá, pues ya sabemos todos. Entonces, lo mejor es estar en la casa. Cuídense», dice la estudiante de la maestría en Dirección Internacional de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social.

A pesar de que Sharon Laufters intenta distraerse de varias formas, reveló que hay momentos muy complicados. «Trato de leer, ver películas. Habemos tres personas viviendo en mi apartamento y nos llevamos bien, pero hay un punto en el que uno se siente tenso. No es fácil el encierro, pero es lo mejor».