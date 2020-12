Shakhtar confirma que este Real Madrid da lástima

Europa.- El Shakhtar Donetsk expuso nuevamente todas las falencias del Real Madrid este martes en el partido de la jornada 5 por la fase de grupos de la UEFA Champions League.

El equipo ucraniano acrecentó la crisis del Real Madrid al ganarle en el estadio Olímpico de Kiev 2-0. Ahora los dirigidos por Zidane tendrán que esperar la combinación de otros resultados para poder aspirar a clasificar a octavos de final de la competición.

Un Madrid con más dudas que respuestas

La temporada pasada el equipo blanco presentó una cara similar, sin embargo el título de liga española terminó encubriendo el entorno a la plantilla y al entrenador.

No obstante, el comienzo de la nueva campaña no ha sido el esperado para el Real Madrid. Los merengues se encuentran en el tercer lugar de su grupo en la UEFA Champions League y en la Liga suma 17 puntos en 10 partidos.

Con la derrota de este martes en Kiev, el Madrid rompió una racha de 21 años sin perder en suelo ucraniano, la última vez ocurrió en el año de 1999, cuando el Dynamo de Kiev lo derrotó con el mismo marcador, 2-0.

Con esta nueva derrota en Champions, los merengues sólo han podido ganar uno de sus últimos 5 partidos, perdieron 4-1 vs Valencia, empate 1-1 vs Villarreal, triunfo 0-2 frente al Inter, derrota en casa 1-2 vs Alavés y el resultado de hoy 2-0 en Kiev.

Los señalados del Real Madrid

Cuando hablamos de señalar a futbolistas en particular, quizá tengamos que remitirnos a la mayor parte de integrantes de la plantilla de Zidane. Pero aquí casos puntuales:

Varane: El acompañante de Ramos ha venido de más a menos en el inicio de la temporada, los errores que este comete le cuestan goles e incluso puntos al conjunto blanco.

Asencio: El pobre rendimiento de Marco en la temporada hace que se cuestione si debe seguir o no en el Real Madrid y es que de los últimos 800 minutos con el club y la Selección, Asensio no ha podido marcado ni asistido en ninguna ocasión.

Próximos compromisos merengues

El Real Madrid tendrá la obligación de levantarse del bache en el que se encuentra y para eso tendrá que sumar en sus próximos tres compromisos, la vista al Sevilla, el cruce y partido vital por la Champions contra el Mönchengladbach y finalmente el clásico madrileño por la Liga contra el Atlético de Madrid.

