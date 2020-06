Setién sobre victoria del Real Madrid: «Todos han visto como ha sido»

ESPAÑA.- El entrenador del Barcelona, Quique Setién, valoró este lunes la polémica arbitral en la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad (1-2); y reconoció que los errores arbitrales son situaciones incontrolables e “inherentes” en el fútbol.

”Todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciones que crea oportunas”, afirmó Setién.

El culé consideró al VAR como: «Una herramienta que tenemos que nos puede hacer mejores”, en la rueda de prensa previa al partido de este martes con el Athletic de Bilbao.

Un Barcelona optimista

El técnico de FC Barcelona aseguró que, pese a la pérdida del liderato liguero este fin de semana, el equipo está practicando un buen fútbol y que sigue con el mismo objetivo que la semana pasada; llegar al final de la competición con opciones de ganar.

”Estamos convencidos de que podemos ganar el campeonato, vamos a seguir haciendo todo lo posible, mejorando todos los aspectos que sean necesarios y manteniendo lo que estamos haciendo bien, que son muchas cosas”, afirmó.

Un equipo auto-crítico

En el aspecto autocrítico, Setién reconoció que el equipo necesita pegada en los últimos metros del campo para materializar el dominio de los partidos y “arrollar” a los rivales.

Por lo que respecta a los minutos que otorga a los futbolistas del filial, Setién se mostró claro:

“Yo no he dicho que los canteranos fueran a jugar o no. Los jugadores del primer equipo están manteniendo un nivel alto y si viera que un canterano lo hiciera mejor, le daría más minutos”.

En esta misma línea, Setién explicó que no le preocupa “en absoluto” que la media de edad de la plantilla se considere alta, ya que lo importante es que los jugadores hagan bien su trabajo en el césped.

«Puede haber chavales jóvenes que piensen muy bien, pero lo normal es que cuantos más años tengan, piensen mejor y deciden mejor. No es una cuestión de recorrido, hay que afinar en algunas situaciones que dependen de pensar mejor y no de correr más”.

Te puede interesar: Real Madrid retrasa regreso de Odegaard para 2021