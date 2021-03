Con sesión fotográfica, joven hondureña que sufría burlas se hace «viral»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una joven hondureña demostró su belleza y rompió con todos los estereotipos y el bullying (acoso) que sufría hace mucho tiempo, y lo hizo posando ante las cámaras de un talentoso fotógrafo.

Debido a su estatura, fue víctima de críticas por parte de terceras personas, lo que en parte afecto su estado de ánimo, reveló. Pero, su belleza se convirtió en la musa del fotógrafo profesional, Enrique Gamoneda.

Esta es la linda historia de la guapa Katerin López, una catracha originaria del municipio de Guarita, en el departamento de Lempira, zona occidental de Honduras.

El talentoso fotógrafo Gamoneda escribió en sus redes sociales que descubrió a la bella hondureña luego de que ella elogiara sus trabajos profesionales. Sin embargo, nunca se imaginó que ella sería algún día su fuente de inspiración y ahora la de muchos que se ven afectados por las burlas de otros.

Este maestro de la cámara escribió en su cuenta de Facebook: «Hace unos meses atrás habían corazones y me encantas de un perfil en todas nuestras publicaciones y en las historias. Busqué en las solicitudes de amistad y allí estaba la de Katerin, me metí a su perfil e inmediatamente me di cuenta que era una persona extraordinaria».

Aceptó la solicitud, le escribió y allí comenzó la magia

Gamoneda puntualizó en su post. «Inmediatamente le acepté su solicitud y le escribí y le dije gracias por sus reacciones y por seguir nuestro trabajo. Quiero regalarle una sesión de fotos y ella no lo podía creer, que un sueño que tenía en su corazón se estaba cumpliendo y nosotros éramos parte de esa bendición».

El fotógrafo detalló que el día de la sesión donde conoció en persona a la hermosa joven, ella derrochaba mucha seguridad, amor y felicidad.

«Salió ella con su mamá a darnos un gran abrazo a Zuly, a mí y a María José Santos, que es una maquilladora de Ocotepeque, que también iba regalándole el maquillaje a Katerin. Una seguridad, un amor y una felicidad que transmite ella que a cualquiera le cambia el día», expresó Gamoneda.

El fotógrafo contó que cuando la estaban maquillando, fue donde conoció la historia de Katerin, como ha pasado en visitas médicas toda su vida. Además, conoció que llegaba llorando después de las clases, cuando era niña, producto del bullying.

Katerin le dijo a Gamoneda cómo ha ido superando con la mejor aptitud y con el corazón lleno de amor, por lo que ella no tiene nada de inseguridad o rencor. De hecho, es una chica llena de amor y buenas vibras, manifestaron.

«Cuando ella nos contó cómo habían muchas veces que regresaba de clases llorando le dije, una de las cosas que más me movió a hacerle su sesión de fotos fueron esas cosas malas que ha pasado y que sepa que para mí y para Zuly es la persona más extraordinaria y hermosa que hemos conocido y que eso no lo va a cambiar todo el bullying o adversidades que haya vivido o viva», dijo el fotógrafo.

Katerin es una chica llena de humildad, sencillez y tiene un gran corazón

Enrique Gamoneda elogió la calidad de persona que es Katerin, y le expresó: «Usted es una espectacular y con Zuly hablamos y decimos, es pequeña en su cuerpo, pero tiene el corazón más grande del mundo y tantas cosas buenas que muchos carecemos de ellas, siempre con seguridad que la caracteriza, la humildad y sencillez, y con ese gran corazón».

«Felicito a los papás de Katerin por todo lo que le han inculcado, por como la han apoyado, han criado una excelente señorita», exteriorizó el profesional de la fotografía.

«Le deseamos éxitos y muchas bendiciones, yo sé que muchas puertas se le abrirán. Usted es un sol que no puede ocultarse, nació para brillar donde sea que vaya y cada vez que alguien la mire de menos, recuerde que siempre lo que es más bonito y más extraordinario, lo van a querer opacar los que carecen de ello», posteó el fotógrafo en su cuenta de Facebook.