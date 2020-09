EUROPA.- La insólita temporada 2020 de Fórmula 1 será la última para el mexicano Checo Pérez; pues anunció a través de un comunicado, que dejará libre su asiento en la escudería de Racing Point, en la cual ha permanecido por siete años, desde que ésta era identificada como Force India.

El anuncio del mexicano llega después del Gran Premio en Italia, donde largó desde el cuarto cajón, con amplias posibilidades de alcanzar el podio.

“Todo tiene siempre un principio y un final, y, tras siete años juntos, mi ciclo con el equipo llegará a su fin al término de la temporada”, indicó el volante de Racing Point a través de un comunicado publicado en Twitter.

Es de llamar la atención que momentos antes de hacerse público el comunicado de Pérez, el jefe de la escudería rosa Otmar Szafnauer; había descartado la intención de fichar a Sebastian Vettel, quien dejará Ferrari al final de temporada. Ahora, la relación entre Racing Point y Vettel podría cobrar forma.

“En lo personal me duele porque aposté por el equipo en momentos muy difíciles; se logró salir adelante y me siento orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de mis compañeros”, compartió Checo, en referencia a la etapa en la cual la escudería quedó en administración tras los problemas financieros y legales de Vijay Mallya, propietario de Force India.

Tras el anuncio, el futuro de Checo en Fórmula 1 queda en el aire y de hecho el mexicano no descarta la idea de dejar el Gran Circo para 2021. “No tengo un plan B, mi idea es desde luego continuar aquí (en Fórmula 1), pero siempre y cuando se presente un proyecto que me motive a seguir dando el 100 por ciento en cada vuelta”, indicó.

Tengo algo que anunciarles…

¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!

I have something to announce to you…

Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 9, 2020