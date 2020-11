Serie A: Las valoraciones de Zlatan sobre su gran momento en el Milan

ITALIA.- Una de las historias más emocionantes en esta temporada, es el resurgir de dos gigantes que han encontrado en el cruce de sus caminos, la forma de regresar a la élite y recordar a todos su grandeza: Milan y Zlatan Ibrahimovic.

Y es que la combinación Milan-Zlatan está de moda en estos días, brindando momentos increíbles y resultados que superan las expectativas hasta del fanático rossonero más optimista.

El Zlatan de siempre

Apegado a su estilo, Ibra valoró su gran estado de forma y el de su equipo en una entrevista para ‘Sky Sports’, afirmando que vive una segunda juventud en esta etapa con los de San Siro.

«Somos una de las plantillas más jóvenes de Europa, a pesar de que he subido un poco la media, pero me hacen sentir joven. Están tan hambrientos, tan ansiosos y nunca satisfechos en los partidos y en los entrenamientos», destacó el jugador sobre sus compañeros.

¿Milán, obligado a ganar el scudetto?

Pese a que el objetivo primario era clasificarse a la UEFA Champions League la próxima temporada, su espectacular inicio con 16 puntos, (5 triunfos y un empate), a puesto los reflectores sobre el cuadro rossonero, como un inesperado pero serio candidato al título de liga en Italia.

Al respecto, Zlatan comentó:

«Hay que ir partido a partido. asumo toda la presión y la responsabilidad, ellos no necesitan sentir eso. Yo me ocuparé de eso, sólo tienen que trabajar, creer y seguir nuestro camino. Se vienen momentos difíciles para todos, pero lo importante es seguir positivos», afirmó el sueco.

Su futuro en Milan

Apenas van seis jornadas del Calcio, pero a Ibra ya se le cuestiona sobre una posible renovación con los dirigidos por Stefano Pioli.

Una situación que el sueco aún no tiene clara, aunque tampoco se privó de dejarle un recadito al director deportivo del Club, Paolo Maldini.

«Cuando llegué a Milan hace más de 6 meses, el club quería que firmara por un contrato más largo. Para ser honesto conmigo mismo, pedí firmar sólo por 6 meses, nadie tenía que estar incómodo. No quiero bloquear al Milan en una situación que no sea positiva para el equipo, al final de la temporada veremos cómo me siento. Puede que un año más, pero si sigo así, le diré a Paolo Maldini: Si no me renuevas por otro año, no jugaré más», cerró Zlatan entre risas.

La magia y los números de Zlatan Ibrahimovic

Lo del atacante sueco en esta temporada, ha sido espectacular. Un jugador decisivo en cada partido, que ha roto el paradigma edad-rendimiento a sus 39 años.

Zlatan se ubica en la cima de la tabla de goleo con 7 anotaciones, participando en sólo 4 de las seis jornadas que se han disputado hasta ahora.

Su reciente gran actuación con asistencia y un espectacular gol de chilena en la victoria 2-1 en su visita al Udinese, es otra prueba más del gran momento que atraviesa el indiscutible capocannoniere de la Serie A.

