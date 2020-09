EUROPA.- Luego de que Sergio ‘Checo’ Pérez confirmara su salida de Racing Point para la próxima temporada, la escudería anunció que Sebastián Vettel será el sucesor del mexicano; en el tan esperado regreso de Aston Martin a la Fórmula 1 en 2021.

Sebastián Vettel, quien hace unos meses anunció su salida de Ferrari porque “ya no existía un deseo común de permanecer juntos”; llegará a Aston Martin para comandar un proyecto ambicioso y con la obligación de competir al máximo nivel.

CONFIRMED: Four-time @F1 World Champion Sebastian Vettel signs up for 2021 and beyond 🖋️

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) September 10, 2020