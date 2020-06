Separan a Osmín Tovar del cargo de director del Hospital Escuela

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En las últimas horas se dio a conocer que el doctor, Osmin Tovar, ha sido destituido de su cargo como director del Hospital Escuela.

Asimismo, se informó que la posible sustituta de Osmín Tovar es la extitular de la Secretaría de Salud, Roxana Araujo.

Cabe señalar que dicha información aún no está confirmada. La misma Roxana Araujo manifestó a medios locales que hasta el momento no recibe ningún nombramiento y ninguna comunicación.

Sin embargo, la también ex vocera en el tema del Coronavirus no descartó su posible nombramiento como directora del HE. Es preciso indicar que la doctora, Roxana Araujo ya había sido directora del HE.

De acuerdo a lo que trascendió, a Osmín Tovar lo separaron del cargo luego de supuestamente comprobarse que había escondido camas en ese centro asistencial. Lo anterior, provocó que muchos pacientes no pudieran ser atendidos correctamente y tuvieran que atenderse en camillas.

No obstante, otros manifiestan que su separación de dicho cargo se debe a las denuncias que ha realizado por la falta de apoyo de parte del gobierno y el colapso que eso provoca en dicho centro asistencial.

Fonac encontró 50 camas sin usar en el HE

Luego de una visita que miembros del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), hicieron al Hospital Escuela, se encontró que en el tercer piso había escondidas 50 camas sin usar y que las autoridades de ese centro hospitalario mantenían sin usar.

Cabe indicar que los veedores sociales del FONAC llegaron a hacer una inspección al abastecimiento de medicamentos y de insumos de bioseguridad en el Hospital Escuela.

Sin embargo, constataron que las camas estaban aplicadas en el tercer piso, pese a que las autoridades del centro asistencial informaron que ya habían rebasado su capacidad de atender enfermos.

Al respecto, el secretario ejecutivo del FONAC, Omar Rivera, manifestó que pudieron constatar varias cosas en el HE.

En primer lugar, manifestó que no hay un problema de abastecimiento, ni de medicamentos. Tampoco de material de bioseguridad.

“Fuimos a los almacenes y constatamos que ahí no está el problema. No obstante, hemos identificado dos problemas fundamentales. Primero uno en la zona de triaje, zona de evaluación de los posibles con Covid-19, que no es apropiado que esté en una carpa, en la intemperie sometidos los pacientes a la lluvia, frio, calor eso no es correcto”.

“Se debe utilizar una zona de emergencia para poderlo adecuar y que esa zona de triaje facilite el diagnostico por parte de médicos y por otro lado con mayor dignidad se atiende a los pacientes”, expresó Rivera.

Omar Rivera: “Ya informamos al presidente”

Asimismo, indicó que les resultó sorpresivo y reprochable que en el tercer piso del HE más de 50 camas estaban sin utilizar.

“Salas completas sin usar sin ningún tipo de propósito. Para nosotros esto no es correcto en un momento donde todo el sistema de salud debe estar puesto a disposición de los ciudadanos que tienen estos síntomas”, señaló el secretario del Fonac.

Ante esa situación, Rivera dijo que es importante que el gobierno tome las medidas del caso para así garantizar que existe un ingreso separado para estos pacientes al tercer piso.

“Ya nos comunicamos con el presidente de la república, para poderle manifestar nuestra inconformidad de lo que encontramos. Él nos manifestó que tomará las medidas del caso. Y ojalá lo haga lo antes posible” concluyó Rivera.