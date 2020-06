CORTÉS, HONDURAS. Una persona que supuestamente llegó este viernes a la clínica periférica del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en busca de atención por sospecha de Covid-19, falleció en las afueras del centro asistencial.

El ciudadano, usando mascarilla, vestido con pantalones jeans azules y una camisa celeste, murió sentado sobre una acera y sostenido por una pared, con las dos manos posadas sobre sus piernas.

Al fallecido le deberán tomar una muestra para PCR mediante hisopado post mortem. Solo de esa manera se sabrá con certeza si de verdad murió a causa del Covid-19 y otro padecimiento.

Testimonio

Otras personas que se encontraban haciendo fila para ser atendidos aseguraron que el fallecido presentaba severos problemas respiratorios, y ni aun así se priorizó su asistencia médica.

«El señor llegó en la mañana, pero los doctores dijeron que no había consulta y que no lo podían atender. A él le faltaba la respiración, se sentía mal y decía que le dolía el corazón también», dijo una ciudadana a un medio de comunicación local.

«No tenían ni ambulancia»

Asimismo, la testigo aseguró que los médicos del IHSS-Choloma ni siquiera llamaron a una ambulancia para que el señor fuese trasladado hacia un hospital, y que tampoco esa clínica periférica cuenta con una propia.

«(…) Es más, nos dijeron que nosotros llamáramos a una ambulancia por ellos no lo podían atender. No tenían una ambulancia, no tenían atención para ayudar al señor», agregó la mujer.

Covid-19 en Honduras

Ayer, SINAGER actualizó los datos del Covid-19 en Honduras, y anunció que el número de casos registrados ascendió a 5.880. De esa cifra, hay 648 personas recuperadas y 243 fallecidas.

