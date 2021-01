REDACCIÓN. ¿Te preguntas si tu pareja te ama o te utiliza? Si es así, hay algo que no va bien en tu relación. Cuando surgen ciertas ideas en la cabeza suele ser, casi siempre, porque has visto o sentido algo fuera de lo normal.

A continuación te contamos las siete señales que pueden indicar que tu pareja solo te está utilizando.

Solo está disponible cuando obtiene algo a cambio

Cada vez que salen a comer o al cine, siempre él tiene que elegir porque si no es así, no salen a ningún lado. ¡Cuidado!, porque un chico que quiere de verdad, buscará que ambos se sientan cómodos al lugar al que van y en la actividad que quieran realizar. Hay que fijarse bien si realmente sale contigo porque le gusta o solo porque pagarás las cuentas.

Siempre es cariñoso cuando quiere algo

Cada vez que quiere “un favor” es extremadamente cariñoso, pero cuando se lo concedes, no te presta atención, no te responde y mucho menos te busca. Esta es una señal clara de que ese chico no te quiere y solo te utiliza para que le cumplas sus caprichos. Del mismo modo, minimizará tus sentimientos y el mundo girará en torno a él todo el tiempo.

Lea también: DE MUJERES| Consejos para darle el adiós definitivo a tu ex

Lo único que quiere es tener intimidad

Cuando están juntos casi no hablan de su día, o al menos él contigo no. Pero casi siempre es cariñoso cuando tiene ganas de intimar, incluso, se vuelve mucho más caballero para obtener lo que quiere. Ten en cuenta que una pareja no se construye a base de sexo, sino de largas conversaciones, comprensión y respeto mutuo.

No planea un futuro contigo

Si tu pareja solo habla de él y de sus sueños, en los que ni siquiera te incluye, es alguien individualista y que no se ve contigo en el futuro.

Solo le importa tu físico

Si tu novio solo te dice cosas lindas por tu físico, es probable que solo esté contigo para presumirte como un trofeo. El amor no es solo lo exterior, sino también saber valorar a una persona por lo que es en esencia. Así que ten mucho cuidado, puede confundirte.

Nunca te presenta con su familia o amigos

Si tu pareja que te mantiene en el anonimato es muy peligroso, pues puede que no esté buscando algo formal contigo y solo te esté utilizando para sus intereses. Además, es probable que no seas la única mujer en su vida ni mucho menos la más importante.

Te hace sentir culpable

Una relación sana consiste en dar y recibir, pero si le pides algo a tu pareja y él dice que exageras o simplemente minimiza lo que quieres, es porque no le da la gana complacerte en nada. Así que es momento de poner las cartas sobre la mesa porque tu bienestar y tu comodidad deben ser prioridad.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn