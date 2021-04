REDACCIÓN. Cuando estás con un hombre que no te valora, la pasas muy mal. Por eso te decimos cuáles son las señales para que estés muy atenta. Ten en cuenta que las relaciones amorosas no siempre son fáciles.

No existen personas perfectas. Los hombres y las mujeres pasan por momentos complicados en sus vidas. Sin embargo, hay actitudes que una pareja que realmente vale la pena, nunca debería tener.

Señales de que no te están valorando

Cuando un hombre no te valora, no lo puede disimular. Por eso te decimos cuáles son las señales para que aprendas a identificarlas:

1-No te hace sentir especial. Si no te presume con sus amigos, familia o personas importantes para él es porque no quiere que seas parte de su vida.

2-No le interesa comunicarse contigo. Cuando tienen un problema, te da una evasiva. Incluso, te deja claro que solo volverá a hablar contigo cuando ‘se te baje el enojo’. Si evita hablar contigo sobre el futuro, es porque no le interesa un compromiso contigo.

3-Te sientes sola a su lado. Si su compañía te provoca un sentimiento de vacío y esperas que eso cambie, olvídalo, eso no va a ocurrir. Si a esto le añades que no está a tu lado en momentos importantes, amiga, simplemente no le interesas.

4-No te respeta. Pon mucha atención a este punto; si un hombre no te respeta, no titubeará para serte infiel o hacerte daño físicamente.

5-Te critica. ¿Te hace sentir inferior y avergonzada de ti misma? Esto es un signo de que no te valora y ¡no vale la pena! No pases por alto bromas crueles u observaciones hirientes.

6- No respeta sus compromisos contigo, ni tu tiempo. Si él elige los planes y los cancela a último minuto, no te valora. Si es impuntual y acostumbra hacerte esperar, es porque no eres ni serás su prioridad. Es probable que solo aparezca cuando quiere algo y, desde luego, demanda que estés siempre disponible para él.

¿Cómo terminar con un hombre que no te valora?

Si ya te cansaste de justificar el comportamiento de ese hombre que no te valora, lo mejor es decirle adiós.

Tal vez no lo has considerado, pero estar con alguien que no muestra interés en ti, te expone a situaciones de violencia. Recuerda que nadie, bajo ninguna circunstancia, merece ser maltratado.

No permitas que un hombre, por más cariño que le tengas, te haga daño. El apego puede llevarte a soportar situaciones desagradables, así que lo mejor es terminar. Para ello:

Mantén la calma.

No pidas explicaciones.

Aléjate por completo.

Tu felicidad y bienestar emocional siempre deben ser lo más importante. No olvides que un hombre que realmente te ama, te ayuda y motiva a ser mejor todos los días.

