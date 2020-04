Semana Santa: Horarios de las misas; serán televisadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Debido al COVID-19, las actividades católicas en el marco de la celebración de Semana Santa 2020, no se desarrollarán como lo dicta la tradición, esto para evitar la aglomeración de personas. En ese sentido, se harán televisadas para que los feligreses sigan las mismas desde casa.

Tiempo Digital le detalla los horarios de las misas y otras actividades católicas a desarrollarse durante la Semana Mayor, según lo establecieron las autoridades eclesiásticas del país.

Horarios de misas en Semana Santa

Lunes 6 de abril

8:00 am Santa eucaristía

1:00pm Hora santa

5:00 pm Santo rosario

Martes 7 de abril

8:00 am santa eucaristía

11:00 am Hora santa

5:00pm Santo rosario

Miércoles 8 de abril

8:00 am santa eucaristía

11:00 am Hora santa

1:00pm Audiencia general con el Papa Francisco

5:00 pm santo rosario

Jueves Santo 9 de abril

8:00 am santa eucaristía

10:00 am Santa cena, desde el altar de la Basílica de san pedro, en El Vaticano

11:00 am Hora santa

5:00 pm Santa cena del Señor desde la Basílica Nuestra Señora de Suyapa

9:00 pm Adoración a Jesús eucaristía

Viernes Santo 10 de abril

7:00 am Santo Viacrucis

10:00 am Celebración de la pasión del Señor desde la Basílica de san Pedro, en El Vaticano

1:00 pm Camino de la cruz desde la Basílica de San Pedro, en el Vaticano

3:00 pm Oficios de la pasión, desde la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa

5:00 pm Santo entierro

Sábado Santo 11 de abril

8:00 am santa eucaristía

1:00 pm Vigilia Pascual desde la Basílica Nuestra Señora de Suyapa

6:00 pm Vigilia Pascual desde la Basílica Nuestra Señora de Suyapa

Domingo de Resurrección

11:00 am Misa de pascua desde la Basílica Nuestra Señora de Suyapa

3:00 pm Misa de domingo de pascual y bendición de todos los pueblos, desde el altar de la Basílica de san pedro en el Vaticano.

Avtividades de Semana Santa en la parroquia Santa Teresa de Jesús:

Martes Santo

6:00 pm preparación espiritual para el Triduo Pascual

Miércoles Santo

6:00 pm Orientaciones prácticas para vivir el Triduo Pascual

Jueves Santo

6:00 pm La cena del Señor

Viernes Santo

9:00 am El santo Viacrucis

3:00 pm La pasión del Señor

Sábado Santo

6:00 pm Solemne vigilia pascual

Domingo de Resurrección

10:00 am Santa eucaristía