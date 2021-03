Semana Santa: «Hondureños van a viajar»; hay hoteles sin cupo, dice sector turismo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Esta Semana Santa próxima, será la segunda que se celebrerá en medio de la pandemia de la COVID-19, sin embargo, este 2021 las restricciones serán menores y se permitirá a la población salir a hacer turismo, extremo que algunos empresarios del rubro ven con positivismo.

Así lo dejó entrever Luis Molina, directivo de la Asociación de Operadores de Turismo Receptivo de Honduras (Opturh), quien dijo a TIEMPO DIGITAL que «todos los feriado nacionales de una u otra forma ayudan a generar ciertos ingresos por la demanda que existe en el país».

Molina recordó que este año habrá una demanda atípica por las restricciones debido a la pandemia, «pero eso no quiere decir que el hondureño no va a viajar, de hecho sí lo hará», aseguró. «Hemos estado encerrados, no a un 100 %, pero sí creo que será positivo para el turismo este feriado de Semana Santa», continuó diciendo.

Consultado sobre las predicciones económicas para la Semana Mayor, el representante de la Opturh sostuvo que aún no manejan una cifra, debido a que cada empresario hace su proyección.

Medidas de bioseguridad

La cifra casos confirmados de COVID-19 que maneja el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) asciende a 184,031 a nivel nacional.

En ese mismo contexto, Molina aseguró que el sector turismo, es el que más preparación ha tenido en cuanto a las medidas de bioseguridad.

«Los operadores y agencias de turismo tienen un protocolo que autorizó la Secretaría de Trabajo y el Instituto Hondureño de Turismo (IHT). También, los hoteles tiene su propio protocolo de bioseguridad», expresó.

Sin embargo, señaló que en el caso de los destinos donde hay playas abiertas, «ya le corresponde a las municipalidades implementar protocolos». Además, demandó a la población a que se responsabilice por el uso adecuado de mascarilla y el respeto a las demás medidas de bioseguridad.

«Es bien difícil controlar la aglomeración en las playas, pero el uso de mascarilla y gel debe ser obligatorio y responsabilidad de cada veraneante», puntualizó.

Reiteró que las expectativas del rubro son recuperar la inversión no solo los gastos de bioseguridad, sino también del estancamiento de la economía.

«Yo sé que hay hoteles a los que usted llama y ya no hay espacio, específicamente los que están en áreas protegidas o en los alrededores del Lago de Yojoa».

Secretaría de Turismo sin proyecciones

TIEMPO DIGITAL, también consultó con autoridades de la Secretaría de Turismo, sobre la derrama económica que prevén para este feriado. No obstante, indicaron que no pueden emitir una proyección debido a que el feriado se gozará de forma atípica.

«No tenemos una expectativa, no podemos dar un número porque es una Semana Santa completamente atípica. Desconocemos si la gente saldrá o no, no tenemos nada con qué medir y saber cuál será la derrama económica que dejará este feriado«, dijo María José Moncada subsecretaria de Turismo.

Pese a ello, precisó que en el transcurso del feriado, «vamos a ver diariamente la movilización de las personas y podremos ver los datos y aproximados de una derrama económica basada en una proyección».

